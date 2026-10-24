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MotoGP | L'infortunio di Martin allontana il sogno iridato Aprilia, ma Jorge è caduto nella "trappola" di Marquez

I due contendenti al titolo hanno regalato un grande duello nella Sprint di Phillip Island, che si è concluso purtroppo con la caduta e l'infortunio del pilota della Casa di Noale. La sensazione però è che "Martinator" abbia ceduto alla pressione del ducatista, che lo ha spinto al limite e lo ha fatto sbagliare.

Matteo Nugnes

Modificato: 24 ott 2026, 08:55

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il sogno iridato dell'Aprilia potrebbe davvero essere arrivato ai titoli di coda nella Sprint del Gran Premio d'Australia, ma fermarsi all'infortunio di Jorge Martin sarebbe limitativo. Perché il sabato di Phillip Island ha dimostrato una volta di più che Marc Marquez rimane l'uomo da battere in MotoGP, anche se non è ancora al top fisicamente dopo l'ennesimo infortunio alla spalla destra.

In qualifica, sul bagnato, ha sfoderato una prestazione di quelle che fanno male all'autostima degli avversari. Dopo essere caduto nel primo giro lanciato, è tornato in sella alla sua Ducati e proprio sotto alla bandiera a scacchi è riuscito rifilare addirittura un secondo e mezzo a tutta la concorrenza. Un distacco abissale.

Per la Sprint però la pista si è asciugata ed ha cambiato di nuovo i valori, facendo pendere nuovamente la bilancia dalla parte dell'Aprilia, che venerdì avevano dimostrato di essere velocissime sull'asciutto. "Martinator" è stato bravissimo a scattare bene dalla seconda fila e portarsi fin dalla prima curva nello scarico di Marquez, che però a sua volta è stato un maestro nell'impedirgli di sfruttare tutto il suo potenziale.

La sensazione, che ha confermato lo stesso #93, era che il rivale ne avesse di più, ma il nove volte campione del mondo ha regalato una vera e propria masterclass di cosa si debba fare per contenere un avversario più veloce, che ci ha offerto un duello veramente entusiasmante per i primi otto giri.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

E' vero che in un primo momento il pilota dell'Aprilia aveva dato la sensazione di poter scappare, dopo aver preso il comando al terzo giro, ma due tornate più tardi ha commesso un errore in staccata alla curva 4 e questo ha fatto sentire "l'odore del sangue" al ducatista, che una volta ripresa la testa della corsa ha messo Martin nella condizione di dover sempre osare per attaccarlo, finendo largo e consentendogli l'incrocio.

"È stata una gara da lotta per il titolo, oggi Martin era più veloce di me. Con un altro pilota non avrei rischiato così tanto. Quello che facevo era cercare di superarlo e difendere gli angoli, in modo che se mi passava in curva andasse lungo per poterci riprovare. Ho fatto ricorso all'esperienza, oggi ho tirato fuori tutte le carte del mazzo per ottenere i 12 punti, ma entrambi eravamo davvero al limite", ha detto Marquez dopo la vittoria che gli è valsa il sorpasso nel Mondiale.

Una situazione che sembra aver innervosito il madrileno, che con il passare dei giri ha aumentato il numero dei suoi errori, fino a quello fatale arrivato alla curva 8, che gli è costato una frattura del radio ed una sospetta frattura dell’ulna destra in sede distale. Un infortunio che sicuramente lo estremette dalla gara di domani, ma che potrebbe tenerlo lontano dalla sua RS-GP anche più a lungo.

"Sono sopravvissuto, quindi questa è la cosa più importante. Sono felice che non sia successo nulla di grave", ha tagliato corto Martin nella breve dichiarazione carpita nel paddock una volta uscito dal Centro Medico, ma anche lui sicuramente è consapevole che questa è una tegola pesante sulle sue ambizioni iridate.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

In tutto questo non bisogna dimenticare però che lo stesso Marquez aveva già saltato per infortunio la gara domenicale di Le Mans, proprio quella vinta da Martin, e l'intero weekend di Barcellona. In un certo senso, si potrebbe dire quindi che il KO di Jorge potrebbe pareggiare un po' la situazione da questo punto di vista, anche se è innegabile che quello del portacolori della Casa di Noale è arrivato in un momento decisamente peggiore, non solo nel momento topico di una stagione, ma anche alla prima gara di una tripletta.

Al momento non ci sono ancora certezze riguardo ai tempi di recupero, anche perché ora Jorge si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per capire se dovrà andare per l'ennesima volta sotto ai ferri del chirurgo o meno. Quel che è certo invece è che ora Marquez ha 10 punti di vantaggio, che potrebbero diventare 35 in caso di vittoria nella gara lunga di domani. E a quel punto per un Martin acciaccato si farebbe durissima, se non impossibile, perché il ruolino di marcia di Marc da quando è tornato dopo l'operazione alla spalla parla di 6 vittorie domenicali e 7 nelle Sprint.

Questa stagione ci ha già insegnato in più occasioni che non bisogna dare niente per scontato, ma la rotta ora sembra davvero tracciata. E pare puntare verso un pilota che oggettivamente sta dimostrando di avere ancora qualcosa in più rispetto a tutti gli altri...

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