Analisi

MotoGP

MotoGP | L'inaspettata svolta di Marquez nel suo stile di guida verso la decima corona mondiale

L'infortunio alla spalla subito lo scorso anno ha costretto l'ormai otto volte campione della MotoGP a cambiare il suo stile di guida, ora meno aggressivo e più preciso, cosa che ha portato ad un aumento del rendimento sui circuiti che girano a destra.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 26 nov 2026, 08:01

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Dal suo approdo in MotoGP nel 2013, Marc Marquez ha dimostrato un’abilità unica nelle curve a sinistra, che lo ha reso praticamente intoccabile su piste come Austin, dove ha firmato la sua prima vittoria nel suo secondo Gran Premio da pilota della classe regina, oltre a diventare il vincitore più giovane della storia (20 anni e 63 giorni).

Quella dell’anno del suo debutto fu solo la prima delle sei vittorie consecutive che inanellò in Texas, dove ne conta sette in totale; una cifra superata dalle otto di Aragon o dalle nove che ha accumulato al Sachsenring, il suo tracciato feticcio. Tutti circuiti sinistrorsi.

Nel decennio in cui ha corso indossando la tuta della Honda, Marquez ha ottenuto 29 vittorie su circuiti in senso antiorario, il 69%. Una percentuale che scende a più della metà sui circuiti che girano a destra (29,3%).

L’infortunio al braccio destro subito nel 2020, che mise in scacco la sua carriera, ha sottolineato ancora di più l’influenza sul suo stile di guida di quel fianco sinistro, come è emerso nei Gran Premi di Germania e degli Stati Uniti del 2021, dove si impose nonostante la grave limitazione fisica che si portava dietro.

Nel 2024, dopo aver lasciato la Honda per salire sulla Ducati del Gresini Racing, il suo primo successo arrivò ad Aragon, un altro dei suoi feudi preferiti. Poi, nel team ufficiale Ducati, nel 2025, Marquez ha schiacciato i rivali ed è tornato a laurearsi campione sei anni dopo, vincendo su ogni tipo di tracciato, finché è caduto in Indonesia, dove si è fatto di nuovo male alla sua malconcia spalla destra.

Cambiamenti nella routine

Dopo una prima operazione, pochi giorni dopo la caduta a Mandalika, Marquez ha iniziato la stagione 2026 senza l’energia né la forza che lo avevano portato al suo nono titolo. Questo lo ha costretto di nuovo a passare sotto ai ferri.

Tuttavia, l’infortunio alla spalla ed il processo per tornare competitivo lo hanno portato a reinventarsi. Il pilota di Cervera ha introdotto cambiamenti nelle sue routine di recupero e di gestione dell’energia durante i fine settimana di gara.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sulla griglia di partenza si sdraia a terra per fare cinque flessioni, attaccato alla sua moto, perché, dice, così attiva la zona più danneggiata da tutti gli infortuni che ha accumulato. Inoltre, già da tempo, limita il più possibile gli eventi fuori dai circuiti e risparmia energie nelle celebrazioni del sabato.

In sella alla moto, anche questo Marquez è un animale diverso. "Quest’anno Marc è stato un po’ meno aggressivo perché non ha la forza di prima per fare tutti i giri che faceva nelle prove", spiega Marco Rigamonti, ingegnere del #93, in una conversazione con Motorsport.com. "Ha anche cercato di configurare la moto per uno stile di guida meno fisico, che gli permette di competere a questo livello senza subire una crisi di energia", aggiunge l’ingegnere.

Adattare lo stile di guida

Aver modulato la sua intensità ha prodotto, come risultato, un pilota più preciso quando arriva il momento di attaccare le curve. Questo gli ha permesso, dati alla mano, di eguagliare rivali che, in passato, percorrevano le curve a destra più velocemente di lui.

"È stata più un’adattamento che una riabilitazione. Guido in modo diverso, ma sono ancora capace di andare forte", spiegava il pilota Ducati a Sepang. "È curioso, ma i dati mostrano che, nel confronto con gli altri, mi vanno peggio le curve a sinistra che quelle a destra", ha esposto, dopo aver lasciato la Malesia con 34 dei 37 punti in palio, su una pista sulla quale non vinceva dal 2018 e che presenta la metà delle curve a sinistra (cinque) rispetto a quelle a destra (dieci).

"I dati lo confermano: non so il motivo, ma nelle curve a sinistra non ho lo stesso controllo che avevo prima, mentre in quelle a destra ora vado meglio", ha certificato, in riferimento agli appuntamenti recenti.

Quando gli si chiede di individuare l’innesco di questa metamorfosi nel suo stile di guida, il pluricampione concorda pienamente con Rigamonti: "Non posso essere esplosivo come prima. Se volevo lottare per questo Mondiale, dovevo essere più tranquillo e calcolatore, meno impulsivo. Nella seconda metà della stagione sono riuscito a controllare i miei istinti, una cosa che è sempre stata il mio punto debole", ammette il già dieci volte campione del mondo.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Il dietro le quinte Ducati mostra la festa per il 10° titolo di marc Márquez

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Germán Garcia Casanova





MotoGP | Dall'Igna: "Márquez è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi"



MotoGP



MotoGP 1 g



MotoGP | Dall'Igna: "Márquez è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi"





MotoGP | L'ingegnere di Marquez spiega come "il suo modo di mettere pressione abbia spinto i rivali a sbagliare"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | L'ingegnere di Marquez spiega come "il suo modo di mettere pressione abbia spinto i rivali a sbagliare"





MotoGP | Domenicali: "Siamo molto felici con Marquez e continueremo con lui"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



2 g



MotoGP | Domenicali: "Siamo molto felici con Marquez e continueremo con lui"

More from

Marc Marquez





MotoGP | Il dietro le quinte Ducati mostra la festa per il 10° titolo di marc Márquez



MotoGP



MotoGP



Portogallo



15 h



MotoGP | Il dietro le quinte Ducati mostra la festa per il 10° titolo di marc Márquez





MotoGP | Marquez: "Non è arrivata alcuna congratulazione da Tavullia, né me l'aspetto"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



2 g



MotoGP | Marquez: "Non è arrivata alcuna congratulazione da Tavullia, né me l'aspetto"





MotoGP | "Il grande cambiamento di Marquez è avvenuto ad Austin, lì ha deciso di dare priorità alla sua felicità"



MotoGP



MotoGP 2 g



MotoGP | "Il grande cambiamento di Marquez è avvenuto ad Austin, lì ha deciso di dare priorità alla sua felicità"

More from

Ducati Team





MotoGP | Bagnaia-Ducati, l'addio è più amaro: Pecco salta il GP di Valencia e lascia la Rossa senza l'ultimo ballo



MotoGP



MotoGP



Valencia



15 h



MotoGP | Bagnaia-Ducati, l'addio è più amaro: Pecco salta il GP di Valencia e lascia la Rossa senza l'ultimo ballo





MotoGP | Bagnaia "spoilera" il suo ritorno a Valencia con un messaggio d'amore per la sua Ducati



MotoGP



MotoGP



Valencia



2 g



MotoGP | Bagnaia "spoilera" il suo ritorno a Valencia con un messaggio d'amore per la sua Ducati





MotoGP | Marquez 10 e lode: quello del 2026 è il miglior Marc di sempre



MotoGP



MotoGP



Portogallo



3 g



MotoGP | Marquez 10 e lode: quello del 2026 è il miglior Marc di sempre

Ultime notizie





MotoGP | L'inaspettata svolta di Marquez nel suo stile di guida verso la decima corona mondiale



MotoGP



MtGP MotoGP 3 min



MotoGP | L'inaspettata svolta di Marquez nel suo stile di guida verso la decima corona mondiale





F1 | La sfida nascosta di Qatar e Abu Dhabi: così la crisi geopolitica ha complicato la logistica dei team



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



14 h



F1 | La sfida nascosta di Qatar e Abu Dhabi: così la crisi geopolitica ha complicato la logistica dei team





F1 | Honda riparte dalle basi: la struttura della batteria sarà ridisegnata per il 2027



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



14 h



F1 | Honda riparte dalle basi: la struttura della batteria sarà ridisegnata per il 2027





F1 | Budget Cap 2025: Williams supera il limite di 627.000 sterline. Penalità anche per Alpine



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



15 h



F1 | Budget Cap 2025: Williams supera il limite di 627.000 sterline. Penalità anche per Alpine

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti