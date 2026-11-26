Analisi
MotoGP
MotoGP | L'inaspettata svolta di Marquez nel suo stile di guida verso la decima corona mondiale
L'infortunio alla spalla subito lo scorso anno ha costretto l'ormai otto volte campione della MotoGP a cambiare il suo stile di guida, ora meno aggressivo e più preciso, cosa che ha portato ad un aumento del rendimento sui circuiti che girano a destra.
Germán Garcia Casanova
Pubblicato: 26 nov 2026, 08:01
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Dal suo approdo in MotoGP nel 2013, Marc Marquez ha dimostrato un’abilità unica nelle curve a sinistra, che lo ha reso praticamente intoccabile su piste come Austin, dove ha firmato la sua prima vittoria nel suo secondo Gran Premio da pilota della classe regina, oltre a diventare il vincitore più giovane della storia (20 anni e 63 giorni).
Quella dell’anno del suo debutto fu solo la prima delle sei vittorie consecutive che inanellò in Texas, dove ne conta sette in totale; una cifra superata dalle otto di Aragon o dalle nove che ha accumulato al Sachsenring, il suo tracciato feticcio. Tutti circuiti sinistrorsi.
Nel decennio in cui ha corso indossando la tuta della Honda, Marquez ha ottenuto 29 vittorie su circuiti in senso antiorario, il 69%. Una percentuale che scende a più della metà sui circuiti che girano a destra (29,3%).
L’infortunio al braccio destro subito nel 2020, che mise in scacco la sua carriera, ha sottolineato ancora di più l’influenza sul suo stile di guida di quel fianco sinistro, come è emerso nei Gran Premi di Germania e degli Stati Uniti del 2021, dove si impose nonostante la grave limitazione fisica che si portava dietro.
Nel 2024, dopo aver lasciato la Honda per salire sulla Ducati del Gresini Racing, il suo primo successo arrivò ad Aragon, un altro dei suoi feudi preferiti. Poi, nel team ufficiale Ducati, nel 2025, Marquez ha schiacciato i rivali ed è tornato a laurearsi campione sei anni dopo, vincendo su ogni tipo di tracciato, finché è caduto in Indonesia, dove si è fatto di nuovo male alla sua malconcia spalla destra.
Cambiamenti nella routine
Dopo una prima operazione, pochi giorni dopo la caduta a Mandalika, Marquez ha iniziato la stagione 2026 senza l’energia né la forza che lo avevano portato al suo nono titolo. Questo lo ha costretto di nuovo a passare sotto ai ferri.
Tuttavia, l’infortunio alla spalla ed il processo per tornare competitivo lo hanno portato a reinventarsi. Il pilota di Cervera ha introdotto cambiamenti nelle sue routine di recupero e di gestione dell’energia durante i fine settimana di gara.
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sulla griglia di partenza si sdraia a terra per fare cinque flessioni, attaccato alla sua moto, perché, dice, così attiva la zona più danneggiata da tutti gli infortuni che ha accumulato. Inoltre, già da tempo, limita il più possibile gli eventi fuori dai circuiti e risparmia energie nelle celebrazioni del sabato.
In sella alla moto, anche questo Marquez è un animale diverso. "Quest’anno Marc è stato un po’ meno aggressivo perché non ha la forza di prima per fare tutti i giri che faceva nelle prove", spiega Marco Rigamonti, ingegnere del #93, in una conversazione con Motorsport.com. "Ha anche cercato di configurare la moto per uno stile di guida meno fisico, che gli permette di competere a questo livello senza subire una crisi di energia", aggiunge l’ingegnere.
Adattare lo stile di guida
Aver modulato la sua intensità ha prodotto, come risultato, un pilota più preciso quando arriva il momento di attaccare le curve. Questo gli ha permesso, dati alla mano, di eguagliare rivali che, in passato, percorrevano le curve a destra più velocemente di lui.
"È stata più un’adattamento che una riabilitazione. Guido in modo diverso, ma sono ancora capace di andare forte", spiegava il pilota Ducati a Sepang. "È curioso, ma i dati mostrano che, nel confronto con gli altri, mi vanno peggio le curve a sinistra che quelle a destra", ha esposto, dopo aver lasciato la Malesia con 34 dei 37 punti in palio, su una pista sulla quale non vinceva dal 2018 e che presenta la metà delle curve a sinistra (cinque) rispetto a quelle a destra (dieci).
"I dati lo confermano: non so il motivo, ma nelle curve a sinistra non ho lo stesso controllo che avevo prima, mentre in quelle a destra ora vado meglio", ha certificato, in riferimento agli appuntamenti recenti.
Quando gli si chiede di individuare l’innesco di questa metamorfosi nel suo stile di guida, il pluricampione concorda pienamente con Rigamonti: "Non posso essere esplosivo come prima. Se volevo lottare per questo Mondiale, dovevo essere più tranquillo e calcolatore, meno impulsivo. Nella seconda metà della stagione sono riuscito a controllare i miei istinti, una cosa che è sempre stata il mio punto debole", ammette il già dieci volte campione del mondo.
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