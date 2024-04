MotoGP | Liberty molto fiduciosa sull'ok all'acquisto dall'antitrust

Lunedì 1 aprile, Liberty Media, proprietaria della Formula 1, ha annunciato di aver acquisito la MotoGP e la società madre Dorna Sports da Bridgepoint Capital per 4,2 miliardi di euro.

L'accordo doveva essere finalizzato prima dell'inizio della stagione 2024 del MotoGP, ma l'approvazione da parte delle commissioni antitrust, in particolare nell'Unione Europea, ha rallentato il processo.

L'ex proprietario CVC Capital è stato costretto a vendere la MotoGP quando ha acquistato la F1 nel 2006, il che ha portato a chiedersi come Liberty Media intenda evitare lo stesso destino.

In una telefonata con gli investitori, l'amministratore delegato di Liberty, Greg Maffei, si è detto fiducioso che l'accordo otterrà l'approvazione delle autorità di regolamentazione e che non è in atto alcuna leva finanziaria tra le due entità.

"Siamo molto fiduciosi di ottenere l'approvazione delle autorità di regolamentazione perché riteniamo che esista un ampio mercato per le proprietà sportive e di intrattenimento, di cui la Formula 1 e il MotoGP sono solo un piccolo sottoinsieme, e il mercato ha continuato a cambiare rispetto al periodo in cui è stato rivisto in modo importante", ha dichiarato.

"Non tratteremo queste proprietà come un pacchetto o cercheremo di unirle sul mercato. Si tratta di due proprietà separate. Le cose che stiamo portando sul tavolo non fanno in alcun modo leva sulle due proprietà".

"Penso che si tratti di riconoscere i modelli e di sfruttare alcuni degli insegnamenti che abbiamo tratto dalla F1 ed alcune delle opportunità che vediamo per esporre la MotoGP senza sfruttare in alcun modo le due cose. Quindi, credo che siamo molto fiduciosi per quanto riguarda la parte regolamentare".

Renee Wilm, responsabile legale di Liberty, ha dichiarato che la società "presenterà una domanda all'UE. Presenteremo anche una domanda di autorizzazione antitrust nel Regno Unito, in Brasile ed in Australia".

"In secondo luogo, presenteremo le domande per gli investimenti esteri diretti (FDI) in Spagna e in Italia.

Riteniamo che queste pratiche dovrebbero essere completate abbastanza rapidamente, e penso che l'autorizzazione antitrust dovrebbe essere rilasciata entro la fine dell'anno, in modo da poter chiudere il quarto trimestre".

Maffei ha fatto notare che CVC non ha avuto il tempo di affrontare l'iter normativo nel 2006 a causa della scadenza per l'acquisizione della F1, e ha aggiunto di essere fiducioso che l'accordo con la MotoGP venga autorizzato.

"Aggiungerei un'altra cosa, e ricordo di aver parlato con i dirigenti di CVC: avevano tempi stretti per concludere l'accordo per l'acquisto della F1", ha detto. "Quindi, non avevano il tempo di seguire l'iter normativo".

"Inoltre, si trattava di una società di PE (private equity) che aveva un grosso guadagno in un prodotto e si stava muovendo per acquistare l'altro quando aveva un contratto da eseguire. Noi ci troviamo in una posizione molto diversa".

"Siamo assolutamente allineati come gruppo in un mercato cambiato. Non siamo sottoposti allo stesso tipo di pressione temporale. Crediamo che il processo normativo si muoverà rapidamente e senza intoppi, ma ci vorrà il tempo necessario e l'accordo sarà concluso".