MotoGP | Liberty Media introduce alcune novità nella propria struttura dirigenziale

La MotoGP ha annunciato quattro nomine dirigenziali, nel quadro del continuo rafforzamento del team incaricato di guidare la prossima fase di crescita globale di questo sport.

Ryan Norys entrerà in qualità di Chief Commercial Officer, proveniente dal Tottenham Hotspur, dove attualmente ricopre il ruolo di Chief Revenue Officer.

Sameer Pabari assumerà il ruolo di Chief Media Officer, dopo aver ricoperto in precedenza ruoli dirigenziali di alto livello presso la NFL, Warner Bros. Discovery e il Manchester United.

Louise Young entrerà a far parte dell’organizzazione in qualità di Chief Operating Officer dopo oltre otto anni trascorsi in Formula 1, dove ha ricoperto da ultimo il ruolo di Chief Race Promotion Officer, mentre Denitza Batchvarova è entrata nella squadra di lavoro all’inizio di questo mese in qualità di Chief Strategy Officer, apportando due decenni di esperienza nella leadership strategica nei settori della finanza e dell’intrattenimento sportivo, maturata da ultimo presso l’UFC e TKO Group Holdings.

Queste nomine fanno seguito alla promozione di Carlos Ezpeleta a Vice Amministratore Delegato ad agosto e all’arrivo di Vince Russell come Direttore Finanziario a maggio, con Enrique Aldama che ha assunto il ruolo di Direttore Amministrativo. Insieme all’AD, Carmelo Ezpeleta, formeranno un team dirigenziale rafforzato per la MotoGP.

"Queste nomine rappresentano un passo importante nella costruzione del team che contribuirà a plasmare il futuro della MotoGP. Ryan, Sameer, Louise e Denitza portano un’esperienza di inestimabile valore maturata presso importanti organizzazioni sportive e di intrattenimento, che rafforzerà le nostre capacità in ambito commerciale, mediatico, operativo e strategico", ha commentato Carlos Ezpeleta.

"Insieme al nostro team attuale, ci aiuteranno ad approfondire il legame con i nostri tifosi, a raggiungere nuovi pubblici e a creare nuove opportunità per i nostri partner commerciali, sia quelli attuali che quelli futuri, basandoci sulle solide fondamenta di questo sport".

Ryan Norys

In qualità di responsabile commerciale, Norys guiderà questa funzione a livello globale, occupandosi di collaborazioni, sponsorizzazioni, licenze, ospitalità, pubblicità e settore digitale. Proviene dal Tottenham Hotspur, dove ha guidato le attività commerciali del club dal 2022, ricoprendo più recentemente il ruolo di Chief Revenue Officer. In precedenza ha ricoperto ruoli commerciali di alto livello presso l’AS Roma, il Manchester City e i Miami Dolphins.

Pabari assumerà il ruolo di responsabile media, dopo aver ricoperto l’attuale incarico di consulente presso la MotoGP. Vanta 20 anni di esperienza nei settori dello sport, dei media e della tecnologia, inclusi ruoli dirigenziali presso la NFL, la Warner Bros. Discovery e il Manchester United. La sua competenza risiede nella creazione di contenuti e prodotti multimediali digitali in grado di costruire e coinvolgere una base di fan a livello globale. In questo ruolo, supervisionerà la produzione delle trasmissioni in diretta, i contenuti di lunga durata, le collaborazioni per la distribuzione multimediale e la crescita commerciale del servizio streaming.

In qualità di Direttore Operativo, Young dirigerà le attività di promozione delle gare di MotoGP, oltre agli eventi, alle operazioni e alle funzioni dedicate. Con un passato in F1, qui ha ricoperto una serie di ruoli legali di alto livello prima di essere nominata a capo delle attività di promozione delle gare nel luglio 2023 e di diventare successivamente Direttore della Promozione delle Gare all’inizio del 2025. La sua esperienza di collaborazione con promotori, circuiti e soggetti governativi, maturata durante uno dei periodi di crescita di maggior successo nello sport mondiale, sosterrà la continua espansione della MotoGP e contribuirà a garantire l’organizzazione di eventi di livello mondiale ovunque.

La Batchvarova è entrata a far parte della MotoGP a settembre in qualità di responsabile strategica e guiderà lo sviluppo e l’attuazione della crescita globale della MotoGP. Vanta 20 anni di esperienza nei settori dello sport, dell’intrattenimento e della finanza. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente esecutivo, Strategia e Finanza aziendale presso TKO Group Holdings a seguito della fusione tra UFC e WWE, mettendo a frutto la sua precedente esperienza alla guida della strategia presso l’UFC. La sua esperienza nel definire la direzione strategica a lungo termine, nel guidare la trasformazione aziendale e nell’allineare l’attuazione agli obiettivi di crescita sostenibile contribuirà a plasmare la prossima fase di sviluppo della MotoGP.

La MotoGP ha inoltre ampliato i propri team operativi e dirigenziali con l’inserimento di figure di alto livello, al fine di promuovere l’ulteriore sviluppo dell’attività. Queste assunzioni rafforzano la capacità dell’organizzazione di supportare i dipendenti, i promotori delle gare e gli addetti ai lavori degli eventi, a testimonianza del costante investimento nelle competenze necessarie per realizzare le ambizioni a lungo termine della MotoGP.