MotoGP | L'ex NBA Dan Rossomondo nuovo direttore commerciale

Rossomondo entra a far parte della Dorna, società promotrice del campionato, dalla National Basketball Association (NBA) americana, dove ha lavorato per più di 15 anni e dove, fino ad ora, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente senior delle alleanze globali e dei media.

Prima di entrare per la prima volta nella lega di pallacanestro americana nel 2004, ha lavorato nel reparto promozioni del Madison Square Garden di New York e presso l'agenzia di intrattenimento IMG. Nella NBA, Rossomondo ha ricoperto anche ruoli nel marketing, dove ha supervisionato lo sviluppo del business internazionale e le vendite ai media.

Rossomondo, originario del New Jersey, dovrebbe fare il suo debutto nel paddock della MotoGP la prossima settimana, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas di Austin, in Texas.

Oltre a dirigere il dipartimento di vendita dei diritti del campionato, l'americano sarà anche a capo del gruppo del business digitale, una delle aree più importanti dello sport negli ultimi tempi.

Con questa aggiunta, i gestori della MotoGP sperano di aumentare la popolarità della serie, soprattutto ora che è stato introdotto il nuovo format del fine settimana, caratterizzato in particolare dall'aggiunta delle Sprint al sabato.

Nonostante l'opinione di alcuni piloti, come Fabio Quartararo, in disaccordo con l'eccessiva veemenza di alcuni dei suoi rivali, la reazione al nuovo programma è stata ampiamente positiva, sia da parte dei detentori dei diritti televisivi, sia da parte degli sponsor e dei fan.