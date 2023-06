MotoGP | L’emotivo regalo di Vinales alla familia di Luis Salom

Maverick Viñales ha avuto un buon avvio di weekend ad Assen, con un venerdì del Gran Premio d'Olanda della MotoGP positivo. Dopo la rottura del motore avvenuta domenica al Sachsenring, il pilota dell'Aprilia è riuscito a trovare un feeling migliore sul circuito olandese per concludere quinto nella combinata, con un tempo di 1’32”208, a soli 2 decimi dal miglior tempo di Marco Bezzecchi, e passare direttamente alla Q2. Ma non è stato il suo sviluppo in pista a essere protagonista.

Durante le seconde prove libere, Ernest Riveras, commentatore del Motomondiale su DAZN Spagna, ha confermato che il pilota di Roses ha recentemente inviato alla famiglia del compianto Luis Salom, uno dei suoi grandi rivali in Moto3 e scomparso nel GP di Spagna di Moto2 del 2016, l'Aprilia RSA 125 con cui il maiorchino ha ottenuto il suo primo podio nel Motomondiale. Fu proprio ad Assen, dove arrivò secondo dietro a Viñales nella classe 125cc.

Al termine delle prove, il catalano ha voluto spiegare ai media, compreso Motorsport.com, questo dettaglio, che non aveva comunicato alla stampa perché non voleva che fosse visto come qualcosa da evidenziare ma che nasceva dal cuore. "L'ho fatto perché è una soddisfazione per me, internamente, come persona", ha detto Viñales. "Penso che fosse importante che quella moto fosse a casa sua, non a casa mia. Alla fine lui ha il suo posto, la sua casa, la sua famiglia, e credo che quella moto debba stare lì. Ricordo che quindici giorni fa ero in garage a spostare scatoloni, perché sono una persona a cui piace spostare tutto e organizzare tutto, e l'ho vista lì e ho detto: 'questa deve andare a casa sua'".

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"È stato un rivale molto importante e poi è diventato un amico. Mi sono sentito molto appagato nel farlo. Quando capisci cosa è importante nella vita, quando hai un figlio, ho perso anche mio cugino.... Ho vissuto molte facce della medaglia. Capisco cos'è l'amore per un figlio e capisco cos'è la perdita di una persona vicina in una competizione. L'ho fatto con il cuore", ha aggiunto lo spagnolo.

Tornando a concentrarsi sul punto di vista sportivo, il pilota dell'Aprilia ha confermato le sue migliori sensazioni dopo i problemi in Germania: "Sono contento, il risultato è chiaro. Nelle ultime due gare abbiamo raccolto molte informazioni e parametri dalla moto, su quando va bene e quando va male. Abbiamo una linea in cui sappiamo che sta andando bene. Mi sento sicuro, sto guidando molto bene e ho molto potenziale. Abbiamo iniziato bene. Il potenziale è grande, ma dobbiamo fare il passo. E queste ultime due gare ci aiuteranno a farlo, ne sono convinto", ha concluso.