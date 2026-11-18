MotoGP Portogallo

MotoGP | Lecuona: "Ho dovuto trattare con mia moglie perché non mi cacciasse di casa"

Per la quarta volta consecutiva e la sesta quest'anno, il pilota ufficiale della Ducati in SBK prenderà parte ad un Gran Premio di MotoGP, cosa che lo ha portato a rinviare per ben due volte una vacanza programmata con la sua famiglia.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 18 nov 2026, 10:53

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Iker Lecuona, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Iker Lecuona sostituirà l'infortunato Pecco Bagnaia nel team ufficiale Ducati a Portimao, dove questo fine settimana si disputa il GP del Portogallo. Sarà la sesta apparizione quest'anno in MotoGP del 27enne valenciano, che da due stagioni corre nel Mondiale SBK con il team ufficiale della Casa di Borgo Panigale.

Dopo tre anni senza mettere piede nel paddock della MotoGP, Lecuona ha gareggiato nelle corse di Ungheria e Gran Bretagna, sostituendo nel Gresini Racing rispettivamente Alex Marquez e Fermin Aldeguer; in questo finale di stagione, Lecuona è stato nuovamente convocato per correre in Australia, Malesia e Qatar, sempre con Gresini, chiudendo lì una vera maratona di sei settimane consecutive lontano da casa.

In quel periodo, Lecuona ha preso parte ai due eventi di SBK che chiudevano la stagione, ad Estoril e Jerez (11 e 18 ottobre), e alla tripletta di gare di MotoGP a Phillip Island, Sepang e Lusail dove, per la seconda volta, pensava che avrebbe messo fine alla sua stagione l'8 novembre.

Tuttavia, una nuova chiamata dell'ultimo minuto, questa volta dal team ufficiale del marchio bolognese, ha ritardato l'inizio delle vacanze del pilota valenciano, che sarà a Portimao per sostituire l'infortunato Bagnaia.

Iker Lecuona, Repsol Honda Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il rosso ufficiale Ducati sarà la seconda tuta di MotoGP che il pilota sfoggerà questa stagione, e si aggiunge a quelle che aveva già dovuto ordinare nel 2023, quando, da pilota HRC in SBK, corse con HRC e Team LCR, sostituendo Marc Marquez ed Alex Rins. Oltre, logicamente, alla tuta con cui gareggiò da pilota titolare in KTM Tech3 nel 2020 e 2021. Cinque in totale, probabilmente più di chiunque altro nella classe regina come sostituto.

Vacanze rinviate

Bagnaia si è infortunato il sabato in Qatar, procurandosi una doppia frattura al piede destro. Cosa che lo ha portato a finire sotto i ferri martedì della scorsa settimana. Inizialmente, ci si aspettava che potesse correre in Portogallo, ma l'italiano ha rinviato il suo rientro a Valencia, nell'ultima gara dell'anno che sarà, inoltre, il suo addio alla Ducati dopo otto stagioni.

Domenica, dopo la gara di Lusail, in cui Lecuona ha chiuso in una brillante decima posizione, gli è stato subito chiesto se pensasse che, davvero, quella sarebbe stata la sua ultima gara dell'anno, con l'infortunio di Bagnaia sul tavolo, cosa che ha strappato una risata nervosa al pilota valenciano.

"La settimana del Gran Premio del Portogallo io sono in vacanza con mia moglie e la mia bambina", ha detto il pilota valenciano, riferendosi alla moglie Gema e alla piccola figlia Luna, nata lo scorso 3 luglio.

"Vacanze che ho già dovuto rinviare una volta, visto che erano previste dopo la fine della stagione SBK, ed è già passato un mese da allora", ha aggiunto.

"Sinceramente, se dovessi andare a Portimao, spero di no e che Pecco si riprenda (disse allora), non mi resta che arrivare a casa, togliermi l'anello e darlo a mia moglie", ha scherzato tra le risate.

Iker Lecuona, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tuttavia, anche in quel momento in cui non c'era alcuna richiesta da parte di Ducati, per Lecuona la chiamata della squadra factory era qualcosa di speciale. "Beh, se arrivasse quella chiamata, sicuramente dovrei aprire una trattativa con mia moglie perché non mi cacci di casa, perché di certo non le farebbe alcun piacere", ha assicurato.

In ogni caso, Lecuona sta attraversando un momento felice sia nella vita privata sia nella carriera sportiva. "Voglio godermi il momento, non voglio pensare ad altro. Abbiamo fatto un gran lavoro e se arriva la chiamata vedremo", disse allora.

Una chiamata che è arrivata e che è la sesta della stagione per un Lecuona che quest'anno ha macinato giri, sia con la SBK sia con la MotoGP. Infatti, il valenciano quest'anno ha tre contratti con il costruttore di Bologna, uno per correre nel Mondiale delle derivate di serie, un altro da collaudatore, visto che ha effettuato test per provare pezzi della moto ufficiale, e un terzo contratto come pilota sostituto.

Anche a livello economico, per Lecuona la stagione si sta rivelando molto redditizia, visto che non solo incassa i contratti con Ducati e le partecipazioni con Gresini come sostituto, ma i suoi sponsor personali sono entusiasti che il loro pilota faccia apparizioni in MotoGP, per cui percepisce un extra che, questo fine settimana, con la moto rossa nel box Ducati, sarà ancora più allettante per tutte le parti.

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