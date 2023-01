MotoGP | Le più grandi rimonte dei campioni prima di Bagnaia

Carica lettore audio

Oltre al significato sportivo del suo primo titolo MotoGP, il secondo di un pilota Ducati e il primo in cinquant'anni ad essere vinto da un italiano su una moto di casa nostra, Pecco Bagnaia ha compiuto un'impresa quest'anno cancellando il deficit di 91 punti accumulato a metà stagione.

Questo campionato da record, il primo con venti Gran Premi, è stato scritto in due fasi ben distinte: una prima con più vincitori e che ha visto Bagnaia commettere diversi errori molto costosi, mentre Quartararo riusciva a mantenere una certa regolarità e a condurre una M1 in difficoltà alla vittoria per ben tre volte; poi una seconda durante la quale l'italiano ha improvvisamente stupito l'avversario, prima infilando quattro vittorie consecutive e poi non scendendo quasi mai il podio, mentre il francese ha fatto solo altre due apparizioni e talvolta è addirittura sprofondato nel ventre del gruppo.

Da quando l'attuale sistema di punti è stato introdotto nel 1993, questo è semplicemente la più grande rimonta mai vista nella classe regina. Il record precedente, stabilito solo poco tempo fa, è stato battuto con un ampio margine!

Le più grandi rimonte dei campioni prima del 2022

Nel 2020, Joan Mir è stato incoronato nella stagione più breve del campionato dal 1995, con solo 14 Gran Premi disputati dopo l'esplosione del COVID-19. Con due ritiri nelle prime tre gare, il pilota della Suzuki è rapidamente sceso a 48 punti da Fabio Quartararo, prima di invertire la tendenza con la costanza, mentre il francese ha visto la sua curva dei risultati precipitare. Mir si è assicurato il titolo nel penultimo appuntamento, prima che Morbidelli tornasse a 13 punti di distanza, per sigillare uno dei campionati più combattuti mai visti.

Nel 2017, è stato Marc Marquez a compiere la più grande rimonta di tutti, ritrovandosi dietro Maverick Viñales di 37 punti dopo solo due delle 18 gare. Ancora una volta, la qualità delle prestazioni del pilota della Honda è stata accompagnata dalla scarsa forma del suo avversario, che ha vinto tre delle prime cinque gare e si è poi limitato a quattro podi (senza rivincere) per il resto della stagione. Anzi, alla fine si è ritrovato escluso dalla corsa al titolo per far posto ad uno dei più memorabili duelli Marquez-Dovizioso di tutti i tempi.

Nella sua prima stagione nella classe MotoGP, nel 2013, Marc Marquez aveva già dovuto cancellare un deficit di 30 punti. Si è scontrato con il compagno di squadra Dani Pedrosa, che ha approfittato della caduta del debuttante al Mugello per incrementare il suo vantaggio dopo il sesto round. Ma nell'ottava gara in Germania, Márquez è passato dal terzo posto (23 punti dietro Pedrosa) al primo, senza mollare più la testa della classifica fino alla fine. Con l'ingresso di Jorge Lorenzo nella mischia, Marquez ha stabilito un nuovo record vincendo il titolo con soli quattro punti di vantaggio sul maiorchino al termine del 18° e ultimo Gran Premio, con Pedrosa terzo a 34 punti.

Due piloti sono riusciti a cancellare un gap di 29 punti, in due momenti molto diversi. Questo è stato il caso di Jorge Lorenzo durante l'accesa stagione 2015. Il pilota maiorchino aveva iniziato il campionato così male che dopo tre gare era in svantaggio di 29 punti sul compagno di squadra Valentino Rossi, ma è stato Lorenzo a conquistare il titolo al 18° e ultimo round di Valencia, dove ha vinto mentre Rossi è stato penalizzato per il contatto con Marc Marquez nel Gran Premio precedente e si è piazzato solo quarto.

Vent'anni prima anche Mick Doohan era a 29 punti da Darryl Beattie. Era il quinto Gran Premio della stagione 1995 e Doohan, pur avendo vinto le prime due gare, si era ritirato due volte. Ma il contesto era ben diverso: c'erano solo 13 gare nella stagione e Doohan ha dovuto lavorare duramente per risalire. I suoi due ritiri furono seguiti da quattro vittorie consecutive, mentre Beattie non fu più in grado di vincere. Il verdetto: il pilota della Honda è stato il vincitore già al penultimo round. Imbattibile!

