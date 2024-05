MotoGP | Le Mans, Prove: Martin da record precede Bagnaia, Marquez in Q1

Jorge Martin e Pecco Bagnaia sono primo e secondo nella classifica iridata della MotoGP e anche a Le Mans hanno iniziato il weekend sfidandosi per il vertice nel turno pomeridiano del venerdì, che ha designato l'elenco dei dieci piloti che si sono guadagnati l'accesso diretto alla Q2, non senza regalare qualche sorpresa.

Il più veloce è stato il leader del Mondiale, che con la sua Ducati del Prima Pramac Racing ha firmato il nuovo record del tracciato francese scendendo fino a 1'30"388. Come detto, nella sua scia c'è il campione del mondo in carica, che se la stava giocando sul filo dei millesimi e alla fine si è arreso al madrileno per appena 145 millesimi. Per lui, che di solito usa il venerdì soprattutto per lavorare in ottica gara, si tratta di un ottimo inizio comunque.

Come detto, però, nei raghi della Ducati ci sono state anche delle sorprese, perché tra quelli che domani dovranno passare dalla Q1 ci sono almeno un paio di nomi pesanti e si tratta di quelli di Enea Bastianini e di Marc Marquez. Il riminese è caduto nel finale alla curva 7, quando aveva appena firmato un casco rosso al T1, e quindi si è ritrovato 11° e beffato per appena 10 millesimi.

Ma il nome più caldo tra quelli che si giocheranno la Q1 è senza ombra di dubbio quello di Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo ha pagato a caro prezzo una caduta alla curva 12 avvenuta all'inizio del turno, che lo ha costretto a lavorare con la sua seconda GP23 del Gresini Racing con la quale non aveva lo stesso feeling. Nel finale poi è stato ostacolato da un paio di bandiere gialle e quindi si è dovuto accontentare del 13° tempo a 679 millesimi.

Tornando a scorrere la classifica per parlare di quelli che invece hanno impressionato positivamente, non si può non ripartire da Pedro Acosta, perché il rookie della GasGas Tech3 si sta confermando velocissimo anche in Francia. Il campione del mondo della Moto2 ha staccato il terzo tempo, chiudendo con appena un ritardo di 187 millesimi. Restando nei ranghi KTM, è stata positiva anche la prestazione di Jack Miller, sesto a 311 millesimi. Brad Binder invece è caduto due volte, sempre alla curva 13, e quindi è 17° e dovrà passare dalla Q1.

Buona anche la sessione delle Aprilia, con Maverick Vinales ed Aleix Espargaro che si sono guadagnati entrambi il pass per la Q2 su una pista sulla quale avevano grandi aspettative. Il pilota di Roses è quarto in 1'30"683, quindi a poco meno di tre decimi da Martin, mentre quello di Granollers è settimo a 326 millesimi.

Entrambe in Q2 anche le Ducati GP23 della Pertamina Enduro VR46, con un ottimo Fabio Di Giannantonio autore del quinto tempo dopo essere stato anche in testa per diversi minuti dopo il primo time attack. Anche Marco Bezzecchi però sembra aver confermato i progressi mostrati a Jerez, dove ha colto il suo primo podio, perché si è piazzato nono a 397 millesimi, giusto dietro a Franco Morbidelli, anche lui in crescita con la GP24 del Prima Pramac Racing.

Il quadro dei dieci che hanno accesso diretto alla Q2 si completa con Fabio Quartararo, che ha fatto una vera e propria impresa riducendo a soli 400 millesimi il ritardo della sua Yamaha, piazzandola al decimo posto. La portata della sua impresa è piuttosto chiara se si pensa ai quattro decimi che ha rifilato al compagno di box Alex Rins, 14°.

In grande difficoltà ancora una volta le Honda, con la prima delle RC213V che occupa la 18° posizione con Joan Mir e il maiorchino che si ritrova a 1"1. Il suo compagno Luca Marini invece è tre decimi più indietro, in 21° posizione, con alle sue spalle solamente il giapponese Takaaki Nakagami.