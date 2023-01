MotoGP | Le Mans nella storia: ospiterà il Gran Premio numero 1000

Carica lettore audio

Le Mans è una pista leggendaria per le quattro e per le due ruote. Eppure quest’anno per la MotoGP diventerà un appuntamento particolare che segnerà un momento storico del campionato: il tracciato d’oltralpe infatti ospiterà il gran premio numero 1000 della storia del mondiale. Il weekend dal 12 al 14 maggio, in cui si terrà l’evento, sarà ricco di emozione per un traguardo incredibile raggiunto.

Il Gran Premio di Francia rappresenterà dunque uno spartiacque della MotoGP, che arriva a scollinare la soglia delle tre cifre, dopo più di 70 anni di storia. Il primissimo gran premio si è svolto nel giugno del 1949 e la prima stagione in assoluto contava solo sei eventi. Incredibile se si pensa al calendario attuale, il più lungo e ricco di sempre con 21 gran premi in tutto il mondo e due gare per weekend.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Marc Fleury

In oltre settant’anni abbiamo vissuto emozioni intense, con 125 campioni del mondo diversi a rappresentare 20 nazioni differenti. Le gare sono state disputate fino ad oggi in 29 paesi e la classe regina è stata ospitata in 73 luoghi diversi, con due posti che si aggiungono alla lista nel 2023. Il culmine della MotoGP verrà raggiunto a Le Mans, dove avrà luogo il gran premio numero 1000 del campionato. Si tratta inoltre di un appuntamento importante, perché la prima gara sulla pista francese si è svolta nel 1969, per poi tornare in calendario a pieno regime dal 2000.

C’è tanta attesa per il Gran Premio di Francia quest’anno, dopo il grande successo del 2022 che h incoronato l’appuntamento come il miglior gran premio della stagione. Le tribune, dopo due anni di vuoto a causa della pandemia, sono tornate a riempirsi per arrivare a oltre 110.000 spettatori, che hanno infiammato l’atmosfera rendendo l’appuntamento ancora più speciale. E il 2023 sarà tutto da vivere.