MotoGP | Le Mans, Libere 3: Zarco da record beffa Bagnaia

Ducati in grande spolvero nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGP, con il padrone di casa Johann Zarco e Pecco Bagnaia che hanno monopolizzato le prime due posizioni, sfoderando dei tempi davvero impressionanti.

Proprio sotto alla bandiera a scacchi, il pilota del Pramac Racing ha fermato il cronometro sull'1'30"537, nuovo primato assoluto del tracciato di Le Mans. Tempo con cui ha beffato per appena 31 millesimi il vice-campione del mondo, che aveva alzato l'asticella un paio di minuti prima.

Il piemontese si trova schiacciato a sandwich tra i due idoli locali, perché in terza posizione troviamo il leader del Mondiale Fabio Quartararo. "El Diablo" ha comandato a lungo la sessione, ma poi non è riuscito a rispondere al colpo di reni delle Rosse, anche se va detto che il distacco della sua Yamaha è di appena 145 millesimi.

Rispetto a ieri bisogna segnalare il passo avanti deciso di Marc Marquez, anche se bisogna essere onesti e sottolineare che il suo quarto tempo è merito soprattutto del traino che gli ha offerto Quartararo in entrambi i run del time attack. Ne è ben conscio anche il pilota della Honda, che infatti dopo la bandiera a scacchi ha ringraziato il campione del mondo, che ha apprezzato il gesto.

Passo in avanti anche per Jack Miller, che ha portato in quinta posizione l'altra Ducati del team ufficiale, pur pagando tre decimi nei confronti delle altre due GP22. Discorso inverso invece per Aleix Espargaro, che con la sua Aprilia stamani è parso meno brillante, ritrovandosi quasi a mezzo secondo, dopo che ieri era indicato come uno dei favoriti insieme a Bagnaia e Quartararo.

La Honda questa volta non sorride solo per Marquez, perché stamani è riuscita a portare direttamente nella Q2 anche Takaaki Nakagami e Pol Espargaro, accreditati rispettivamente del settimo e del nono tempo, nonostante lo spagnolo sia incappato anche in una caduta piuttosto rovinosa alla curva 7.

Hanno sofferto più del previsto invece le Suzuki, con il solo Alex Rins che è riuscito ad infilarsi in extremis in Q2, staccando l'ottavo tempo sullo scadere. Il suo compagno Joan Mir invece dovrà passare dalla Q1, non essendo riuscito a fare meglio del 12° tempo.

Sfortunato Jorge Martin, rimasto fuori per appena 3 millesimi nonostante il decimo tempo della FP3. A beffarlo è stato Enea Bastianini, rimasto decimo nella cumulativa grazie al crono che aveva stampato ieri in FP2. E' interessante però che siano ben nove i piloti scesi sotto alla sua prestazione, che ieri rappresentava il nuovo primato del circuito francese. Tra le altre cose, Enea ha dovuto parcheggiare una delle sue Ducati a bordo pista a causa di un evidente guasto al motore.

Con le temperature mattutine sono emersi nuovamente i piloti delle KTM, che si ritrovano tutte costrette a passare dalla Q1. La migliore delle RC16 è stata infatti quella di Brad Binder, che però non è andato oltre al 14° tempo a poco più di otto decimi. Il sudafricano si è infilato tra i due piloti della Mooney VR46, Luca Marini e Marco Bezzecchi, rispettivamente 13° e 15° e quindi anche loro in Q1.

Stesso destino che toccherà a Fabio Di Giannantonio, 17°, ma anche alle due Yamaha di Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso, che purtroppo continuano a non trovare una chiave per sfruttare la M1 allo stesso modo di Quartararo, che anche stamattina gli ha rifilato oltre un secondo, vedendoli chiudere 19° e 20°.

