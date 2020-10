MotoGP, Le Mans, Libere 3: svetta Quartararo, Mir in Q1

Splende il sole su Le Mans e con esso è tornato a brillare anche il leader del Mondiale Fabio Quartararo. Dopo essere stato volontariamente lontano dai guai nelle condizioni miste di ieri, il pilota della Yamaha Petronas è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia.

Il francese è sceso fino ad un crono di 1'32"319, precedendo di 130 millesimi la KTM di un Miguel Oliveira parso molto efficace quando è stato il momento di andare a fare il time attack. La notizia però è che il rivale di "El Diablo" nella corsa al titolo dovrà invece passare dalla Q1.

Joan Mir ha infatti complicato il suo weekend nei minuti conclusivi di questa FP3, quando è caduto alla curva 3, non potendo così completare il suo ultimo time attack e ritrovandosi 12esimo, fuori dalla Q2 per una manciata di millesimi.

In generale, però, è stata una mattinata difficile per la Suzuki, perché anche Alex Rins è scivolato nello stesso punto ad inizio turno ed anche lui dovrà affrontare la Q1, non essendo andato oltre al 14esimo tempo.

Discorso esattamente opposto per il Team Petronas, perché anche Franco Morbidelli è stato molto veloce, staccando il terzo tempo a soli 157 millesimi dal compagno di box. Ma soprattutto "Franky" ha mostrato delle cose molto interessanti a livello di passo nella prima parte della sessione.

Quarto tempo per la migliore delle Ducati, che è stata quella di Jack Miller, nonostante l'australiano sia incappato in un brutto highside alla curva 8 nella fasi conclusive del turno, rialzandosi comunque senza conseguenze. In Q2 ci sono poi anche le Desmosedici GP del padrone di casa Johann Zarco, sesto, e di Andrea Dovizioso.

Il forlivese è nuovamente entrato solamente per un pelo, chiudendo in decima posizione, anche se va detto che il suo ritardo dalla vetta era solo di 367 millesimi. Ma era altrettanto piccolo il suo margine sul primo degli esclusi Brad Binder: appena 53 millesimi. Dovranno passare dalla Q1 invece Danilo Petrucci, 16esimo, ed un Pecco Bagnaia che non trova il giusto feeling sull'anteriore ed è solo 15esimo.

Tornando a scorrere la classifica, in settima posizione c'è Valentino Rossi, autore dell'ottavo tempo. Il "Dottore" a sua volta è tra quelli che sono finiti ruote all'aria nel finale del turno, pagando una chiusura d'anteriore nel cambio di direzione tra la curva 3 e la curva 4, che fortunatamente non lo ha relegato in Q1. Dietro di lui c'è il compagno Maverick Vinales, che aveva chiuso quinto, ma si è visto cancellare il suo miglior giro per non aver rispettato le bandiere gialle, arretrando ottavo.

Ci sono anche una Honda ed una KTM tra le moto qualificate direttamente alla Q2 e si tratta della RC213V di Cal Crutchlow in quinta posizione e della RC16 di Pol Espargaro in nona. Dopo il grande exploit del miglior tempo nella FP1 di ieri, le Aprilia sono rimaste piuttosto attardate e lontane dalle posizioni che valevano l'accesso diretto alla Q2.