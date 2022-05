MotoGP | Le Mans, Libere 1: Pol Espargaro risponde presente, Bagnaia 3°

Carica lettore audio

I piloti al centro delle voci di mercato sono stati i grandi protagonisti di una prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGP a dir poco tiratissima, con i primi 13 tutti racchiusi in appena 495 millesimi. Forbice che si restringe addirittura a 190 se si guarda solo ai primi sette.

A Le Mans siamo abituati a convivere con tuoni e fulmini, invece questa mattina il tracciato transalpino si è svegliato baciato dal sole, con i piloti della classe regina che ne hanno saputo approfittare, sfoderando delle prestazioni davvero di alto livello.

Il più veloce alla fine è stato Pol Espargaro, che ieri ha dovuto spazzare via le voci che lo vogliono vicino al passo d'addio alla Honda per far spazio a Joan Mir, rimasto "orfano" dopo la decisione della Suzuki di abbandonare la MotoGP a fine anno.

Il pilota di Granollers è stato particolarmente efficace con il suo 1'31"771 e la cosa è innegabile, visto che la sua è l'unica RC213V che si è infilata nelle prime dieci posizioni. Per trovare quella del compagno Marc Marquez bisogna infatti scendere fino al 13° posto, con un gap di poco meno di mezzo secondo, con l'otto volte campione del mondo che ha sfoderato un altro salvataggio da brividi dopo aver perso l'anteriore sul cordolo esterno della curva 8.

Alle spalle di Espargaro si è issato Alex Rins, che sembra aver iniziato alla grande il suo piano per far pentire la Suzuki della decisione di abbandonare. Lo spagnolo ha chiuso a 109 millesimi dal connazionale, ma a riprova del potenziale della GSX-RR su questa pista anche il suo compagno Joan Mir è sesto a soli 171 millesimi.

Dopo la bella vittoria di Jerez, Pecco Bagnaia ha cominciato con il piede giusto anche a Le Mans, staccando il terzo tempo proprio all'ultimo giro. Il pilota della Ducati ha incontrato qualche difficoltà nel T1, ma poi sul passo è riuscito ad allinearsi ai migliori, infilandosi per appena 19 millesimi davanti alla Yamaha del padrone di casa Fabio Quartararo, che probabilmente è quello che ha mostrato le cose migliori a livello di ritmo.

A giocarsela con il leader del Mondiale è il diretto inseguitore sia in questa FP1 che in classifica, ovvero Aleix Espargaro. E' vero che il pilota dell'Aprilia ha dovuto attendere il finale per riportarsi in quinta posizione a 162 millesimi dalla vetta, ma lo è anche che ha fatto tanti giri con "caschi rossi" rovinati poi da qualche errore nella seconda parte della pista. Buona in generale la mattinata della Casa di Noale, visto che anche Maverick Vinales è ottavo.

A completare il quadro delle prime dieci posizioni, quindi dei piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2, ci sono poi ben tre Ducati. In settima posizione troviamo quella di Jack Miller, rimasto a lungo leader, prima di chiudere con un ritardo di 190 millesimi. Nono invece c'è l'altro idolo locale Johann Zarco, seguito da un ottimo Luca Marini.

Solo 12° invece Enea Bastianini, incappato anche in una scivolata alla curva 8. Il pilota del Gresini Racing ha a disposizione la carena 2022 della Ducati nel suo box, ma per il momento ha deciso di non omologarla, preferendo aspettare il test dopo la gara di Barcellona per un'ulteriore valutazione.

Continuando a scalare la classifica, tra la 15° e la 17° posizione c'è il terzetto tutto tricolore composto da Marco Bezzecchi, Andrea Dovizioso e Fabio Di Giannantonio. Purtroppo è andata peggio a Franco Morbidelli, 20° ed anche scivolato alla curva 11.

Da dimenticare la sessione delle KTM: la migliore delle RC16 è stata quella di Brad Binder in 18° posizione, seppur staccata di meno di un secondo. Tra l'altro il sudafricano è scivolato e il compagno di squadra Miguel Oliveira lo ha fatto per ben due volte. A terra poi c'è finito anche Raul Fernandez, al rientro dopo due gare di stop per un infortunio alla mano destra.