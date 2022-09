MotoGP | Le Ducati di Gresini a Misano con i colori di Fausto

Carica lettore audio

Il Gresini Racing ha deciso di rendere omaggio al suo fondatore per la gara di casa a Misano: Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio saranno al via del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con i colori con cui l'indimenticato Fausto aveva fatto la storia in 125.

Carene bianche con il tricolore e la tabella nera per il numero: le Desmosedici GP oggi saranno proprio come la Garelli con l'imolese era stato campione del mondo della classe entrante.

Questa livrea celebrativa ha già portato bene, perché "Bestia" è stato il più veloce nel Warm-Up di questa mattina e oggi ha buone chance di lottare per la vittoria, visto che prenderà il via dalla seconda casella dello schieramento di partenza.

E il podio sarebbe sicuramente l'omaggio più bello per Fausto, che è stato un po' anche il suo maestro, ma soprattutto quello che ha creduto in lui e lo ha portato nel Mondiale quando era ancora un ragazzino alle prime armi. Un discorso che vale anche per "Diggia", che invece oggi prenderà il via dalla 14° casella dello schieramento.