MotoGP | Le classifiche Mondiali finali: la Ducati fa Tripla Corona! La stagione 2022 si è conclusa in maniera trionfale per la Ducati, che grazie al Mondiale Piloti di Pecco Bagnaia, il primo per la Rossa dal 2007, ha completato la Tripla Corona, essendosi già portata a casa il titolo Costruttori e quello Team. A Valencia è andato davvero tutto per il meglio per la Rossa, perché Bastianini ha anche artigliato il terzo posto nel Mondiale ai danni di Aleix Espargaro.