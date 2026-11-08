MotoGP Qatar
MotoGP | Le assenze nella gara lunga del Qatar potrebbero bloccare il titolo di Marquez
La griglia del GP del Qatar contava inizialmente solo 18 piloti, ma potrebbero ridursi a 15, cosa che lascerebbe Marc Marquez senza possibilità matematiche di vincere il titolo già questa domenica.
Germán Garcia Casanova
Modificato: 8 nov 2026, 11:20
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
I numeri affinché Marc Marquez si proclami campione del mondo questa domenica sono chiari: deve vincere la gara, ottenendo 25 punti, e Jorge Martin non ne deve conquistare, che sia per una caduta sia o per aver concluso oltre il 16° posto in gara.
Anche se la combinazione è molto complicata, come lo stesso pilota della Ducati ha detto questo sabato dopo aver vinto la Sprint, le circostanze potrebbero complicare ancora di più le possibilità dello spagnolo.
A causa degli infortuni di Alex Marquez (sostituito da Iker Lecuona) e dell’assenza dei quattro piloti Yamaha in conseguenza del rifiuto del costruttore giapponese di viaggiare in Qatar, questo fine settimana solo 18 piloti componevano la griglia di partenza del Gran Premio. Un numero che, per il momento, si è ridotto a 17 con l’infortunio di Pecco Bagnaia, fratturatosi due dita del piede destro in un incidente provocato da Fermin Aldeguer al primo giro della Sprint.
Inoltre, Luca Marini si trascina una malattia da quando è volato in Australia, che lo ha portato a chiudere 13° al traguardo nella Sprint e senza forze per parlare con i media dopo la gara. Anche se in Honda confidano che possa prendere parte alla gara di questa domenica, ben diverso è che possa finirla.
Infine resta Maverick Vinales, che questo sabato ha ammesso di stare valutando molto seriamente l'idea di fermarsi e di non continuare a soffrire a causa dell’infortunio alla spalla sinistra, che non si è ancora ripresa. Se il pilota della KTM Tech 3 decidesse di non correre o si ritirasse nei primi giri, insieme all’assenza di Pecco e al possibile ritiro di Marini, lascerebbe solo 15 piloti in lizza per la gara, per cui tutti quelli che termineranno andrebbero a punti. E l’unica opportunità perché Marquez sia campione questa domenica è vincere e che Martin non vada a punti.
"Questa domenica non è il momento di diventare campione, se le cose si sviluppano normalmente, c’è un pilota più veloce in pista e, per quanto visto nella Sprint, non credo che Martin resti senza punti", ha detto il pilota della Ducati.
"Non scenderò in pista per fare calcoli e prendere un punto per ritardare il titolo di Marc, scenderò in pista all’attacco per raccogliere tutto quello che posso e fare il massimo possibile", ha indicato dal canto suo Martin.
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Bezzecchi bravo a non polemizzare, battere Marquez in pista domani sarebbe la "vendetta" migliore
MotoGPMotoGP | Bezzecchi zen sul contatto con Marquez: "Non ha senso arrabbiarsi, è uno spreco di energie"
MotoGPMotoGP | Martin: "Quando ho visto Marquez con l'airbag attivato, ho detto: 'ora o mai più'"
MotoGPMotoGP | Marquez: "Il contatto con Bezzecchi? Per me è chiaro, ho fatto la curva 1 come sempre"
MotoGPMotoGP | Sospiro di sollievo per Bagnaia: si è "solo" fratturato due dita del piede destro
MotoGPMotoGP | Marquez vince la Sprint in Qatar con l'ombra del contatto con Bezzecchi. Martin 3° non gli nega il match point
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Bagnaia deve operarsi ma pensa positivo: "In realtà è stato uno dei migliori weekend del 2026"
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Germán Garcia Casanova
MotoGP | Vinales valuta di fermarsi di nuovo a causa del suo infortunio: "Non ha senso continuare così"
MotoGP
MotoGP
Qatar
1 h
MotoGP | Vinales valuta di fermarsi di nuovo a causa del suo infortunio: "Non ha senso continuare così"
MotoGP | Martin: "Quando ho visto Marquez con l'airbag attivato, ho detto: 'ora o mai più'"
MotoGP
MotoGP
Qatar
16 h
MotoGP | Martin: "Quando ho visto Marquez con l'airbag attivato, ho detto: 'ora o mai più'"
MotoGP | Acosta: "Non è normale soffrire di più con la gomma morbida che con la media"
MotoGP
MotoGP
Qatar
1 g
MotoGP | Acosta: "Non è normale soffrire di più con la gomma morbida che con la media"
More from
Marc Marquez
MotoGP | Di Giannantonio a Marquez: "Devi guardare quando rientri, Bezzecchi era dentro dentro"
MotoGP
MotoGP
Qatar
2 h
MotoGP | Di Giannantonio a Marquez: "Devi guardare quando rientri, Bezzecchi era dentro dentro"
MotoGP | Bezzecchi bravo a non polemizzare, battere Marquez in pista domani sarebbe la "vendetta" migliore
MotoGP
MotoGP
Qatar
14 h
MotoGP | Bezzecchi bravo a non polemizzare, battere Marquez in pista domani sarebbe la "vendetta" migliore
MotoGP | Marquez: "Il contatto con Bezzecchi? Per me è chiaro, ho fatto la curva 1 come sempre"
MotoGP
MotoGP
Qatar
16 h
MotoGP | Marquez: "Il contatto con Bezzecchi? Per me è chiaro, ho fatto la curva 1 come sempre"
Ultime notizie
MotoGP | Le assenze nella gara lunga del Qatar potrebbero bloccare il titolo di Marquez
MotoGP
MtGP MotoGP
Qatar
1 min
MotoGP | Le assenze nella gara lunga del Qatar potrebbero bloccare il titolo di Marquez
F1 | Leclerc chiude il caso Hamilton: “C'è tensione, ma tutto è stato ingigantito con troppi commenti"
Formula 1
F1 Formula 1
Brasile
40 min
F1 | Leclerc chiude il caso Hamilton: “C'è tensione, ma tutto è stato ingigantito con troppi commenti"
MotoGP | Bagnaia deve operarsi ma pensa positivo: "In realtà è stato uno dei migliori weekend del 2026"
MotoGP
MtGP MotoGP
Qatar
1 h
MotoGP | Bagnaia deve operarsi ma pensa positivo: "In realtà è stato uno dei migliori weekend del 2026"
MotoGP | Vinales valuta di fermarsi di nuovo a causa del suo infortunio: "Non ha senso continuare così"
MotoGP
MtGP MotoGP
Qatar
1 h
MotoGP | Vinales valuta di fermarsi di nuovo a causa del suo infortunio: "Non ha senso continuare così"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti