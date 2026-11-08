MotoGP Qatar

MotoGP | Le assenze nella gara lunga del Qatar potrebbero bloccare il titolo di Marquez

La griglia del GP del Qatar contava inizialmente solo 18 piloti, ma potrebbero ridursi a 15, cosa che lascerebbe Marc Marquez senza possibilità matematiche di vincere il titolo già questa domenica.

Germán Garcia Casanova

Modificato: 8 nov 2026, 11:20

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I numeri affinché Marc Marquez si proclami campione del mondo questa domenica sono chiari: deve vincere la gara, ottenendo 25 punti, e Jorge Martin non ne deve conquistare, che sia per una caduta sia o per aver concluso oltre il 16° posto in gara.

Anche se la combinazione è molto complicata, come lo stesso pilota della Ducati ha detto questo sabato dopo aver vinto la Sprint, le circostanze potrebbero complicare ancora di più le possibilità dello spagnolo.

A causa degli infortuni di Alex Marquez (sostituito da Iker Lecuona) e dell’assenza dei quattro piloti Yamaha in conseguenza del rifiuto del costruttore giapponese di viaggiare in Qatar, questo fine settimana solo 18 piloti componevano la griglia di partenza del Gran Premio. Un numero che, per il momento, si è ridotto a 17 con l’infortunio di Pecco Bagnaia, fratturatosi due dita del piede destro in un incidente provocato da Fermin Aldeguer al primo giro della Sprint.

Inoltre, Luca Marini si trascina una malattia da quando è volato in Australia, che lo ha portato a chiudere 13° al traguardo nella Sprint e senza forze per parlare con i media dopo la gara. Anche se in Honda confidano che possa prendere parte alla gara di questa domenica, ben diverso è che possa finirla.

Infine resta Maverick Vinales, che questo sabato ha ammesso di stare valutando molto seriamente l'idea di fermarsi e di non continuare a soffrire a causa dell’infortunio alla spalla sinistra, che non si è ancora ripresa. Se il pilota della KTM Tech 3 decidesse di non correre o si ritirasse nei primi giri, insieme all’assenza di Pecco e al possibile ritiro di Marini, lascerebbe solo 15 piloti in lizza per la gara, per cui tutti quelli che termineranno andrebbero a punti. E l’unica opportunità perché Marquez sia campione questa domenica è vincere e che Martin non vada a punti.

"Questa domenica non è il momento di diventare campione, se le cose si sviluppano normalmente, c’è un pilota più veloce in pista e, per quanto visto nella Sprint, non credo che Martin resti senza punti", ha detto il pilota della Ducati.

"Non scenderò in pista per fare calcoli e prendere un punto per ritardare il titolo di Marc, scenderò in pista all’attacco per raccogliere tutto quello che posso e fare il massimo possibile", ha indicato dal canto suo Martin.

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