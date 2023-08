MotoGP | Le Aprilia di RNF con una livrea ispirata a Barbie in Austria

Il decimo appuntamento della stagione 2023, in programma questo fine settimana al Red Bull Ring, è sponsorizzato da CryptoDATA, partner e comproprietario della RNF Racing.

Per questo motivo, la squadra satellite dell'Aprilia ha preparato una livrea one-off in azzurro e rosa per le RS-GP di Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

Secondo i canali social del team, la livrea è ispirata a Barbie, il cui nuovo film ha recentemente battuto i record di incassi al botteghino, raggiungendo un totale mondiale di 1,2 miliardi di dollari di incassi.

La RNF Racing è diventata il partner satellite di Aprilia per la stagione 2023, dopo che il suo precedente costruttore, la Yamaha, non si è voluta impegnare in un accordo pluriennale.

La RNF Racing, che in precedenza era il Petronas Sepang Racing Team prima di ritirarsi dalle competizioni di gran premio alla fine del 2021, ha vissuto un anno in molto difficile in MotoGP nella scorsa stagione con la Yamaha.

Il passaggio all'Aprilia ha dato una spinta importante alla squadra, con Miguel Oliveira che ha mancato per poco il podio al Gran Premio di Gran Bretagna due settimane fa, classificandosi quarto.

RNF MotoGP Racing livery unveil Photo by: RNF Racing

Oliveira si è qualificato ottavo al Red Bull Ring per il Gran Premio di domenica, anche se non è riuscito a completare neppure una curva nella Sprint di sabato.

Il pilota portoghese è rimasto coinvolto nel caos della curva 1 scatenato da Jorge Martin, che oltre a lui ha coinvolto anche Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Enea Bastianini, Johann Zarco e Marco Bezzecchi.

Oliveira è stato uno dei tre piloti a cadere in questo incidente e a non riprendere la gara.

Martin ha ritenuto di non avere alcuna colpa per questo incidente, ma alla fine gli è stata comminata una long lap penalty per il Gran Premio di domenica da parte dei commissari sportivi della FIM.