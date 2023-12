MotoGP | LCR pronto ad aiutare Honda per sfruttare le concessioni

Il nuovo sistema di concessioni della MotoGP darà molta libertà a Yamaha e Honda, almeno per la prima metà della stagione 2024. Questo si baserà sui punti complessivi e sarà ricalcolato due volte l'anno. Dopo undeludente 2023, i marchi giapponesi potranno svolgere test con i piloti titolari, utilizzare più motori, evolverli durante l'anno e utilizzare un aggiornamento aerodinamico extra, oltre ad altri vantaggi, grazie all'appartenenza alla categoria D (qui i dettagli del regolamento in vigore nel 2024).

La Honda conta su queste concessioni per colmare il divario con i marchi europei. "Sicuramente aiuterà chiunque abbia delle concessioni", ha dichiarato il team manager HRC Alberto Puig al sito ufficiale della MotoGP. "Lo abbiamo visto in passato, quando hanno aiutato a sostenere i nuovi costruttori. Ora è il nostro turno di beneficiarne. Ci aiuterà sicuramente. Certo, non si tratta di pensare ‘ho le concessioni, avrò subito una buona moto', ma il tempo necessario per raggiungere le prestazioni sarà minore”.

Il team satellite della Honda, LCR, dovrebbe contribuire al carico di lavoro aggiuntivo dovuto alle concessioni, ad esempio partecipando ai test, cosa di cui Lucio Cecchinello è entusiasta. "È chiaro che siamo stati molto contenti di vedere le concessioni che ci verranno accordate", ha precisato il boss del team monegasco.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

"Molte persone mi hanno detto che non dovrei essere contento, perché avremo più lavoro da fare, probabilmente più test e giorni in circuito invece di stare a casa, ma con la mia squadra, il nostro commento è stato ‘grazie a Dio abbiamo questa opportunità!’ Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare e questa è un'opportunità incredibile, oltre che giusta. È estremamente importante sia per Honda che per LCR. HRC ha chiaramente bisogno del supporto di LCR come piattaforma di sviluppo", ha spiegato.

La prima occasione per sostenere la Honda sarà lo Shakedown di Sepang, dall'1 al 3 febbraio, prima del test ufficiale per tutti i piloti. Questo test preliminare è solitamente riservato ai piloti esordienti e ai collaudatori, ma Cecchinello intende partecipare se le concessioni lo permetteranno.

"Non abbiamo ancora prenotato i voli per Sepang, perché sapevamo che c'era la possibilità che HRC ci chiedesse, o che noi stessi ci chiedessimo, di partecipare allo Shakedown giorni prima dei test ufficiali di Sepang. Se ci chiameranno, saremo più che felici di essere presenti", ha commentato.

Takaaki Nakagami è un po' preoccupato per il carico di lavoro extra, ma è desideroso di fare la sua parte. "Non ho ancora capito tutti i dettagli, ma mi hanno detto che c'è la possibilità che il test di Sepang non sia limitato a tre giorni, ma per me sono sufficienti. È il circuito più difficile, quindi per me tre giorni sono sufficienti. Ma se mi spingono a fare lo Shakedown, magari non tutti e tre i giorni, ma uno o due, sarei più che felice di guidare la nuova moto e fare un po' di sviluppo. Sarebbe chiaramente utile alla squadra e anche a me, e abbiamo davvero bisogno di fare più chilometri”.

Sfruttare questi test extra sarà difficile durante l'intensa stagione 2024. Guardando all'anno in corso, il giapponese apprezza soprattutto la possibilità di utilizzare più motori, che consentirebbero di sottoporli a uno sforzo maggiore: "È chiaro che dovremmo utilizzare questa regola, ci aiuterebbe molto. Potremmo usare più coppia, senza limiti, e questo è molto positivo", ha osservato.