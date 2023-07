MotoGP | LCR: nessun divorzio da Honda per KTM prima del 2024

La Casa austriaca ha quattro posti nella classe regina, due nel team ufficiale, dove Brad Binder e Jack Miller hanno un contratto per la prossima stagione, e altri due nel team satellite Tech3, sotto i colori di GasGas.

In quest'ultimo attualmente militano Pol Espargaró, che ha firmato per due stagioni ma è stato infortunato tutto l'anno a causa di un brutto incidente in Portogallo, e Augusto Fernandez, l'unico pilota del marchio senza contratto per il prossimo anno. L'intenzione di mantenere i due spagnoli nel team francese ha costretto KTM a cercare posti per dare un sedile a Pedro Acosta, il pilota di Murcia che sta attualmente lottando per il campionato Moto2.

Dopo il rifiuto della Dorna di liberare i due posti lasciati dalla Suzuki in seguito alla sua uscita dalla MotoGP alla fine della scorsa stagione, KTM si è messa alla ricerca di un'alternativa tra le attuali squadre in griglia.

Durante il Gran Premio d'Olanda è stato fatto un primo approccio con il team Gresini. Tuttavia, Paolo Ciabatti, dirigente di Borgo Panigale, ha voluto subito mettere in campo le opzioni, assicurando che l'accordo sarà prolungato oltre il 2024. Al momento non è stato firmato nulla, ma tutto lascia pensare che Nadia Padovani manterrà la partnership con Ducati.

Dopo questo secondo rifiuto, KTM ha sondato il team di Lucio Cecchinello, che ha un contratto con Honda fino alla fine del 2024. "Voglio essere totalmente onesto e trasparente. Una decina di giorni fa ho ricevuto una gentile telefonata da Francesco Guidotti [team manager KTM] in cui mi ha detto, con calma e indipendenza, che dal Gran Premio di Silverstone in poi KTM vorrebbe iniziare a capire come muoversi per il futuro", ha dichiarato Cecchinello a GPone.

"Sono interessati a schierare un'altra squadra in MotoGP, e non solo Pedro Acosta, per il prossimo anno", suggerendo che KTM sta cercando di prendere due posti, con l'obiettivo di schierare sei piloti nel 2024.

"Mi ha chiesto quale fosse la mia situazione per il 2024 e gli ho detto che ho firmato un contratto triennale con Honda che scade alla fine del 2024. La telefonata è finita così e non ci siamo più parlati", ha proseguito Cecchinello.

Dal suo arrivo in MotoGP come team indipendente, LCR è sempre stato associato al marchio dell'ala dorata. "Ho un contratto con Honda per il 2024 e non è mia intenzione romperlo. Sono in MotoGP con Honda da 18 anni, l'anno prossimo sarà il mio 19° anno. È chiaro che per me sarebbe difficile andarmene. Mi sento un uomo Honda".

Alex Rins, LCR-Honda Foto di: Marc Fleury

"Rins sta negoziando con la Yamaha".

Nella stessa intervista, l'ex pilota italiano affronta la situazione di Alex Rins, la punta di diamante del suo progetto che, tutto lascia intendere, abbia una trattativa aperta con la Yamaha per il 2024, nonostante abbia firmato con Honda e LCR fino alla fine di quell'anno.

"Alex ha firmato un contratto con HRC per due stagioni, 2023 e 2024, ma con un'opzione per andarsene se avesse ricevuto un'offerta da un team ufficiale. L'anno scorso c'erano già state delle trattative tra Rins e la Yamaha, che non sono andate a buon fine perché Franco Morbidelli è rimasto, ma questo ha motivato il manager di Alex a inserire quella clausola", spiega Cecchinello.

Quello che non è chiaro è se la Honda abbia mantenuto, in quel contratto, un diritto di prelazione su Rins per portarlo nella squadra ufficiale Repsol se fosse arrivata un'offerta da un costruttore esterno.

"Rins ha ricevuto un'offerta dalla Yamaha e il suo manager ha avviato dei colloqui con loro e con la Honda, ma io non faccio parte di questo processo. Non ho tutte le informazioni, posso solo dire che sarebbe un peccato per noi perdere Alex, è un ottimo pilota", ha sottolineato.

Sebbene Cecchinello ammetta che Rins "si sta prendendo il suo tempo per riflettere", l'italiano ritiene che rimanere con la Honda potrebbe essere l'opzione migliore per lo spagnolo.

"Continuare in questo progetto avrebbe senso, ha già vinto una gara (Austin) e la moto crescerà più velocemente del previsto con un rinnovato impegno da parte di HRC. D'altra parte, la Yamaha offre un posto in un team ufficiale, quindi le condizioni saranno probabilmente diverse".

Qualunque sia la decisione di Rins, tutto lascia pensare che nel 2024 sarà con la Yamaha o con il team Repsol Honda, quindi la LCR dovrà cercare un'alternativa. "Ci prenderemo un po' di tempo fino a Silverstone [il primo fine settimana di agosto] perché fino ad allora possono succedere molte cose, e lì faremo il punto della situazione".

Una situazione in cui l'ex pilota e la Honda sono ai ferri corti, perché mentre Lucio si impegna a ingaggiare un pilota di fama affermato nella categoria, la HRC fa pressioni per ingaggiare Iker Lecuona, una possibilità che non gli piace.