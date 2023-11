MotoGP | LCR “incrocia le dita” per un ritorno di Rins a Valencia

Alex Rins ha vissuto una stagione ricca di emozioni tra il suo successo ad Austin, l’unico per Honda quest’anno, e il suo grave infortunio alla gamba destra al Mugello, le cui conseguenze si fanno sentire ancora cinque mesi dopo.

Lo spagnolo si è fratturato tibia e perone, dovendosi operare due volte nei giorni che hanno fatto seguito all’incidente. Ha fatto poi seguito una lunga convalescenza, durante la quale una parte del piede era molto dolorante, mentre l’altra era totalmente priva di sensibilità. Tornato su una moto di grande cilindrata a settembre, ha provato un rientro in MotoGP in Giappone, dovendo però rinunciare dopo la prima sessione di prove libere.

Due settimane dopo, Rins ha disputato il Gran Premio dell’Indonesia conquistando uno stoico nono posto, ma il weekend successivo, in Australia, il dolore è diventato troppo forte e ha dovuto dare ancora forfait il sabato mattina.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda

Si è resa necessaria una nuova operazione per un’ernia e una sindrome compartimentale, che lo ha costretto a rinunciare ai due weekend di Thailandia e Malesia. Ma salterà anche il Gran Premio del Qatar, che si disputerà questo fine settimana. Rins potrà ritrovare il suo team a Valencia, per l’ultimo weekend sulla Honda prima di salire sulla Yamaha il prossimo anno.

“Mentre noi saremo in Qatar, dovrà svolgere un esame”, ha spiegato Lucio Cecchinello, patron del team LCR al sito ufficiale MotoGP. “Si svolgerà durante il weekend di Lusail o il lunedì della settimana di Valencia. Ne sapremo di più da quel momento. Incrociamo le dita e vedremo quale sarà l’esito dell’esame”.

Quest’estate, durante una delle sue visite nel paddock mentre era ancora convalescente, Alex Rins aveva dichiarato che non aveva senso correre quando si sentiva ancora troppo debole, sperando di rientrare il prima possibile per aiutare LCR.

All’avvicinarsi della loro separazione, Cecchinello non ha mai dubitato della volontà dello spagnolo di guidare la Honda a Valencia: “Si annoia! (ride, ndr). Mi ha detto ‘Lucio, mi piacerebbe tantissimo rientrare, mi annoio a casa’. Chiaramente, ha una famiglia fantastica, un bambino meraviglioso, ma è un pilota, vorrebbe essere in pista”.

Se Rins non potesse correre a Valencia, significherebbe che quest’anno non è stata disputata alcuna gara con l’intera griglia di titolari presenti, dati i tanti infortuni. In attesa di questo potenziale ritorno, Iker Lecuona correrà a Lusail, dopo aver già sostituito il connazionale a Silverstone, al Red Bull Ring, a Barcellona e a Sepang. Stefan Bradl, tester Honda, ha invece preso il suo posto ad Assen, Buddh e Motegi.