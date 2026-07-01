MotoGP | LCR conferma Crutchlow come sostituto di Zarco anche al Sachsenring

La griglia di partenza della MotoGP continuerà ad avere Cal Crutchlow per almeno un'altra gara della stagione 2026. Il team Team LCR ha confermato oggi che il pilota britannico tornerà a salire sulla Honda HRC nel prossimo Gran Premio di Germania che si terrà al Sachsenring dal 10 al 12 luglio.

La notizia non è affatto una sorpresa, poiché Johann Zarco è ancora fuori gioco dopo il suo terribile incidente alla ripartenza della gara lunga del GP di Catalogna, in cui la gamba gli è rimasta incastrata nella Ducati di Pecco Bagnaia.

Il veterano francese ha riportato gravi conseguenze al ginocchio, con lesioni ai legamenti crociati anteriore e posteriore della gamba sinistra, oltre che al menisco mediale. Ha inoltre subito una piccola lacerazione del perone, nella zona della caviglia. Tuttavia, sebbene sia passato già più di un mese da quanto accaduto a Montmeló, e nonostante Zarco abbia già ripreso ad allenarsi (facendo muscolazione e lavoro in bicicletta), il pilota nato a Cannes non ha ancora potuto sottoporsi all'operazione per l'infortunio.

Infatti, secondo i suoi medici, era evidente che un intervento precoce poteva comportare un serio rischio di infezione, il che potrebbe aggravare notevolmente lo stato di salute di Zarco. Pertanto, il francese deve continuare ad aspettare l'operazione e, nel frattempo, sarà Crutchlow a continuare a sostituirlo.

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il britannico in realtà non aveva in programma, a questo punto della sua carriera sportiva, di tornare in azione, ma non ha potuto rifiutare la chiamata del team della sua vita, la LCR di Lucio Cecchinello.

Sebbene il pilota di Coventry fosse lontano da quasi tre anni dai prototipi della classe regina, da quando era collaudatore Yamaha, ha potuto salire sulla RC213V in un test a Misano. Non se l'è cavata affatto male, e ha partecipato al Gran Premio d'Italia, anche se ha dovuto ritirarsi in gara per problemi fisici, derivanti dallo sforzo eccessivo di tornare al manubrio di una MotoGP quasi senza allenamento.

Crutchlow ha corso anche in Ungheria (è stato 16º, ed è arrivato a 6" dalla zona punti grazie a una penalità inflitta a Maverick Viñales), a Brno (17º, a 44" dal vincitore, Marc Márquez) e ad Assen, lo scorso fine settimana, dove è stato 19º nella sprint del sabato e 16º nella gara lunga della domenica, a più di un giro da Ai Ogura.