Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Lando Norris, il campione che nessuno guarda più: perché il 2026 potrebbe renderlo un pilota ancora migliore

Formula 1
Austria
F1 | Lando Norris, il campione che nessuno guarda più: perché il 2026 potrebbe renderlo un pilota ancora migliore

L'ultimo esemplare unico di Bugatti è rivestito in vera porcellana

Prodotto
Motor1.com Italia
L'ultimo esemplare unico di Bugatti è rivestito in vera porcellana

Verstappen strizza l'occhio alla 24h di Spa, SRO pronta a rispondere: ci sarà la doppia sfida con Valentino Rossi?

GT World Challenge Europe Endurance
24h di Spa
Verstappen strizza l'occhio alla 24h di Spa, SRO pronta a rispondere: ci sarà la doppia sfida con Valentino Rossi?

F1 | Red Bull: perché l'epilogo di Spielberg vale più di un 2°posto

Formula 1
Austria
F1 | Red Bull: perché l'epilogo di Spielberg vale più di un 2°posto

MotoGP | LCR conferma Crutchlow come sostituto di Zarco anche al Sachsenring

MotoGP
Germania
MotoGP | LCR conferma Crutchlow come sostituto di Zarco anche al Sachsenring

F1 | Motori 2027: per non modificare i telai le gare potranno essere accorciate fino a 4 giri

Formula 1
F1 | Motori 2027: per non modificare i telai le gare potranno essere accorciate fino a 4 giri

MotoGP | Yamaha: ufficiale l'arrivo di Martín e Ogura per il 2027-2028

MotoGP
MotoGP | Yamaha: ufficiale l'arrivo di Martín e Ogura per il 2027-2028

GT World | Imola torna nel 2027: "Siamo un punto di riferimento, premiato il lavoro di questi anni"

GT World Challenge Europe Endurance
GT World | Imola torna nel 2027: "Siamo un punto di riferimento, premiato il lavoro di questi anni"
Ultime notizie
MotoGP Germania

MotoGP | LCR conferma Crutchlow come sostituto di Zarco anche al Sachsenring

Il team clienti Honda prosegue il legame con il pilota britannico, che salirà ancora sulla moto lasciata libera dal convalescente francese in occasione del GP di Germania.

Rubén Carballo Rosa
Pubblicato:
Cal Crutchlow, Team LCR Honda

La griglia di partenza della MotoGP continuerà ad avere Cal Crutchlow per almeno un'altra gara della stagione 2026. Il team Team LCR ha confermato oggi che il pilota britannico tornerà a salire sulla Honda HRC nel prossimo Gran Premio di Germania che si terrà al Sachsenring dal 10 al 12 luglio.

La notizia non è affatto una sorpresa, poiché Johann Zarco è ancora fuori gioco dopo il suo terribile incidente alla ripartenza della gara lunga del GP di Catalogna, in cui la gamba gli è rimasta incastrata nella Ducati di Pecco Bagnaia.

Il veterano francese ha riportato gravi conseguenze al ginocchio, con lesioni ai legamenti crociati anteriore e posteriore della gamba sinistra, oltre che al menisco mediale. Ha inoltre subito una piccola lacerazione del perone, nella zona della caviglia. Tuttavia, sebbene sia passato già più di un mese da quanto accaduto a Montmeló, e nonostante Zarco abbia già ripreso ad allenarsi (facendo muscolazione e lavoro in bicicletta), il pilota nato a Cannes non ha ancora potuto sottoporsi all'operazione per l'infortunio.

Infatti, secondo i suoi medici, era evidente che un intervento precoce poteva comportare un serio rischio di infezione, il che potrebbe aggravare notevolmente lo stato di salute di Zarco. Pertanto, il francese deve continuare ad aspettare l'operazione e, nel frattempo, sarà Crutchlow a continuare a sostituirlo.

Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il britannico in realtà non aveva in programma, a questo punto della sua carriera sportiva, di tornare in azione, ma non ha potuto rifiutare la chiamata del team della sua vita, la LCR di Lucio Cecchinello.

Sebbene il pilota di Coventry fosse lontano da quasi tre anni dai prototipi della classe regina, da quando era collaudatore Yamaha, ha potuto salire sulla RC213V in un test a Misano. Non se l'è cavata affatto male, e ha partecipato al Gran Premio d'Italia, anche se ha dovuto ritirarsi in gara per problemi fisici, derivanti dallo sforzo eccessivo di tornare al manubrio di una MotoGP quasi senza allenamento.

Crutchlow ha corso anche in Ungheria (è stato 16º, ed è arrivato a 6" dalla zona punti grazie a una penalità inflitta a Maverick Viñales), a Brno (17º, a 44" dal vincitore, Marc Márquez) e ad Assen, lo scorso fine settimana, dove è stato 19º nella sprint del sabato e 16º nella gara lunga della domenica, a più di un giro da Ai Ogura.

 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Yamaha: ufficiale l'arrivo di Martín e Ogura per il 2027-2028

Top Comments
More from
Rubén Carballo Rosa

MotoGP | Pedro Acosta operato con successo per la sindrome del tunnel carpale

MotoGP
MotoGP
Olanda
MotoGP | Pedro Acosta operato con successo per la sindrome del tunnel carpale

MotoGP | Martin: "Tornare ad essere leader dopo l'inferno che ho passato significa molto"

MotoGP
MotoGP
Olanda
MotoGP | Martin: "Tornare ad essere leader dopo l'inferno che ho passato significa molto"

Ufficiale: la Moto3 diventerà un monomarca Yamaha a partire dal 2028

Moto3
Moto3
Assen
Ufficiale: la Moto3 diventerà un monomarca Yamaha a partire dal 2028
More from
Cal Crutchlow

MotoGP | Crutchlow invoca un protocollo contro il rischio caldo come avviene in F1

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Crutchlow invoca un protocollo contro il rischio caldo come avviene in F1

MotoGP | Cal Crutchlow sostituirà ancora Zarco a Brno e ad Assen

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Cal Crutchlow sostituirà ancora Zarco a Brno e ad Assen

MotoGP | Crutchlow confermato sulla Honda-LCR anche a Balaton

MotoGP
MotoGP
Italia
MotoGP | Crutchlow confermato sulla Honda-LCR anche a Balaton
More from
LCR Honda

MotoGP | Zarco boccia ancora la radio: "Assurdo essere così lontani dal bersaglio"

MotoGP
MotoGP
Test ufficiali a Valencia
MotoGP | Zarco boccia ancora la radio: "Assurdo essere così lontani dal bersaglio"

MotoGP | Moreira: "Marquez mi ha confermato che la Honda era la scelta giusta"

MotoGP
MotoGP
GP d'Australia
MotoGP | Moreira: "Marquez mi ha confermato che la Honda era la scelta giusta"

MotoGP | Honda annuncia Moreira: correrà con LCR nel 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Honda annuncia Moreira: correrà con LCR nel 2026

Ultime notizie

F1 | Lando Norris, il campione che nessuno guarda più: perché il 2026 potrebbe renderlo un pilota ancora migliore

Formula 1
Austria
F1 | Lando Norris, il campione che nessuno guarda più: perché il 2026 potrebbe renderlo un pilota ancora migliore

L'ultimo esemplare unico di Bugatti è rivestito in vera porcellana

Prodotto
Motor1.com Italia
L'ultimo esemplare unico di Bugatti è rivestito in vera porcellana

Verstappen strizza l'occhio alla 24h di Spa, SRO pronta a rispondere: ci sarà la doppia sfida con Valentino Rossi?

GT World Challenge Europe Endurance
24h di Spa
Verstappen strizza l'occhio alla 24h di Spa, SRO pronta a rispondere: ci sarà la doppia sfida con Valentino Rossi?

F1 | Red Bull: perché l'epilogo di Spielberg vale più di un 2°posto

Formula 1
Austria
F1 | Red Bull: perché l'epilogo di Spielberg vale più di un 2°posto