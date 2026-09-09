MotoGP | L'Audi mette in vendita la Ducati. L'AD Dollner: "Ma non è ancora stato deciso niente"
In un'intervista a Bloomberg, il CEO dei quattro anelli ammette: "Nel Gruppo VW – siamo impegnati in una gestione del portafoglio rigorosa e responsabile, e parte del processo di valutazione è discutere anche di un marchio come Ducati". L'azienda bolognese vale 1,25 miliardi di euro e fattura 925 milioni. Un'eccellenza italiana...
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Ducati Corse
La Ducati va a Misano per supportare Marc Marquez nella rincorsa mondiale: lo spagnolo è già risalito al secondo posto nella classifica piloti della MotoGP dietro a Jorge Martin e il distacco si è ridotto a 19 punti, ma l’ambiente di Borgo Panigale è molto in apprensione, agitato.
Il motivo della fibrillazione, ovviamente, non è sportivo. La voce gira da settimane e mesi, ma in un’intervista a Bloomberg, il CEO dell’Audi, Gernot Dollner, ha ammesso esplicitamente che la discussione sulla cessione del Ducati Group è avviata.
Il Gruppo Volkswagen sta vivendo il momento peggiore della sua storia: si sta organizzando una profonda ristrutturazione che dovrebbe portare alla chiusura di cinque fabbriche in Germania e al licenziamento di cento mila dipendenti.
In un quadro così fosco, non deve sorprendere, quindi, se una delle attività, per quanto molto piccola per i suoi numeri, possa essere messa sul mercato per l’eccellenza che mostra di essere nel mondo delle due ruote.
“Nel Gruppo VW – ha spiegato Dollner – siamo impegnati in una gestione del portafoglio rigorosa e responsabile, e parte del processo di valutazione è discutere anche di un marchio come Ducati, per quanto al momento non sia stato ancora deciso nulla”.
Gernot Dollner, CEO Audi
Foto di: Andy Hone / Motorsport Images
Poco dopo aver festeggiato il centenario il 4 luglio scorso, la Ducati entra in un clima pesante, che ha messo in grande allarme gli oltre due mila dipendenti. Il prestigioso marchio bolognese, un fiore all’occhiello della Motor Valley nel mondo, è un’azienda sana, all’avanguardia, con prodotti innovativi invidiati nel campo delle due ruote. Non deve stupire se nel pazzesco piano di ristrutturazione di VW possa rientrare nella riduzione di addirittura un terzo del portafoglio delle attività e partecipazioni.
È una scarnificazione che avrà sicuramente effetti devastanti nell’automotive, ma non solo. Ducati, secondo proprio gli analisti di Bloomberg, sarebbe valutata 1,25 miliardi di euro e lo scorso anno ha prodotto un fatturato di 925 milioni. Immediatamente sono scattate le preoccupazioni delle istituzioni nazionali e locali per tutelare Borgo Panigale e fare in modo che un patrimonio dell’industria italiana non venga disperso.
Claudio Domenicali, CEO di Ducati
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Nel territorio emiliano romagnolo c’è il timore che la crisi che arriva pesantemente dalla Germania, per la politica suicida nella gestione della transizione ecologica, possa intaccare un altro brand di successo italiano. E parliamo della Lamborghini controllata, proprio come la Ducati, dall’Audi. Ci auguriamo che colpe di una gestione scellerata nel mondo dell’auto non debbano essere pagate, come spesso accade, dall’anello più debole della catena. La speranza è che il Governo di Giorgia Meloni e tutte le istituzioni sappiano difendere dei beni che sono una ricchezza tecnologica e umana del nostro Paese.
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