MotoGP | L'abbassatore KO frena il miglior Vinales dell'era Aprilia

Maverick Vinales ha finalmente imparato l'arte della partenza in sella all'Aprilia e ha scalato rapidamente la classifica per arrivare ad occupare il quarto posto nella gara della MotoGP al Gran Premio di Germania di domenica.

In quel frangente ha raggiunto il suo compagno di squadra Aleix Espargaró, che era terzo, e i due hanno lottato per il podio. Nel box della Casa di Noale si stropicciavano gli occhi vedendo entrambe le loro moto lottare per il podio nella classe regina per la prima volta.

Tuttavia, a 11 giri dalla fine della gara di 30 giri, il pilota di Roses ha accusato un problema tecnico che lo ha costretto al ritiro.

"Sono felice nonostante il risultato. Mi si è rotto l'abbassatore posteriore. Ho cercato di disattivarlo, ma non ci sono riuscito, e sarebbe stato pericoloso rimanere in pista", ha spiegato alla fine della giornata. "Anche se non sono ancora al meglio con la moto, ci sono quasi. Quando farò quel piccolo passo, sarò sicuramente tra i primi", ha proseguito.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A poco a poco, con alcuni alti e bassi, Maverick sta facendo passi avanti e sta mostrando le qualità che lo hanno reso uno dei migliori piloti del campionato.

"Sento che ogni fine settimana ci stiamo avvicinando. L'anno scorso è stato uno dei momenti più complicati della mia carriera, mentre ora mi trovo in una situazione completamente opposta", ha aggiunto in riferimento alla sua decisione di separarsi dalla Yamaha.

Per il pilota spagnolo, oltre ai risultati, che al momento non arrivano, sono importanti anche le sensazioni. "Era da tempo che non mi divertivo così tanto a guidare", ha confessato.

Per molti giri Maverick è stato dietro ad Aleix, il suo "leader", amico e mentore in Aprilia, ma non ha pensato di non lottare con lui. "Prima di avere il problema, stavo respirando un po' per cercare di passare Aleix dopo. Ho imparato molto dietro di lui in questi giri".

In una gara così fisica e dura, Maverick ha conservato un'ultima cartuccia per la fine. "Sapevo che gli ultimi dieci giri sarebbero stati i migliori. Questa gara è stata la mia rivincita. Aprilia e il gruppo Piaggio mi stanno dando tutto quello di cui ho bisogno", ha concluso.