MotoGP | L’abbassatore ha rovinato la gara di Aleix Espargaro

Non era nemmeno finito il primo dei 20 giri del Gran Premio delle Americhe di MotoGP quando Aleix Espargaro, che sabato nella Sprint aveva conquistato il terzo posto e puntava a un grande risultato la domenica, è finito a terra. Un problema tecnico ha lasciato senza opzioni il pilota Aprilia e ha costretto anche Raul Fernandez a ritirarsi per lo stesso motivo.

“Andavo molto veloce questo fine settimana, ero terzo alla prima curva e quando ho accelerato mi sono reso conto che l’abbassatore posteriore non funzionava e la moto rimaneva bassa al posteriore”, ha spiegato Aleix al termine della gara.

“Ho fatto tutto il primo settore con la moto che toccava l’asfalto e faceva scintille, tutto il rettilineo posteriore con la moto bassa. Arrivato alla Curva 3 si è messo a posto, ma quando ho riaperto il gas si è abbassata e appena l’ha fatto mi ha chiuso l'anteriore”, ha raccontato spiegando la dinamica della caduta.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il problema è che non è la prima volta che accade un episodio di questo tipo con l’abbassatore dell’Aprilia. Maverick Vinales si è già dovuto ritirare l’anno scorso al Gran Premio di Valencia per lo stesso motivo, mentre Raul Fernandez è stato costretto a tornare al box per un problema identico al settimo giro, non ha ottenuto risposta dal dispositivo.

“Ci è successo già diverse volte e anche a Raul è successo oggi”, ha detto il pilota di Granollers prima di lamentarsi di quanto successo. “Lottare per il podio era un’ipotesi realistica”. Quest’anno Aprilia ha cambiato le componenti dell’abbassatore della moto, e questo sta causando problemi.

“Quest’inverno mi è successo cinque volte, e ai due piloti RNF in tutti i test. In gara è la prima volta che ci succede. Sappiamo che questo avviene quando le temperature sono alte, ma non conosciamo il motivo, perché sabato faceva più caldo rispetto alla domenica, ma non ci è successo”, ha proseguito il portacolori Aprilia. “Mi fa rabbia, perché su questa pista fatico molto e mi sono sforzato tanto. Se fossi riuscito a salire sul podio, avrei festeggiato fino a Jerez”, ha scherzato.