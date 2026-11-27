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MotoGP | La Yamaha di Jack Miller a Valencia con la livrea ideata per il GP d'Australia

Il pilota della Pramac disputerà la sua ultima gara nel motomondiale con la colorazione speciale e un casco che segnano la fine della sua avventura di 12 anni nella classe regina, come aveva pensato per l'evento saltato a Phillip Island.

Rachit Thukral

Pubblicato: 27 nov 2026, 11:43

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Jack Miller disputerà questo fine settimana la gara conclusiva del MotoGP a Valencia con una livrea speciale che avrebbe dovuto sfoggiare in occasione della sua ultima partecipazione al Gran Premio d’Australia.

Domenica, il 31enne sfoggerà i colori nazionali australiani sulla sua Yamaha-Pramac, chiudendo così il sipario sui suoi 12 anni nella classe regina.

Il pilota australiano, nato a Townsville, aveva già svelato la suggestiva colorazione oro e blu a Phillip Island a fine ottobre, abbinandola a una tuta in pelle coordinata. Tuttavia, poiché quella gara fu annullata a causa del maltempo, Miller non ha mai avuto l’opportunità di correre con quella livrea.

L'australiano aveva già accennato alla possibilità di riproporre quella livrea e, in vista del weekend di Valencia, ha confermato che indosserà anche un casco speciale per commemorare la sua carriera in MotoGP.

Jack Miller, Pramac Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Sì, domenica avrò la livrea di Phillip Island, ma ho anche un casco davvero molto speciale per domenica. Ne saprete di più in seguito, ma è qualcosa di cui sono estremamente orgoglioso”, ha dichiarato Miller giovedì a Valencia.

Miller ha debuttato in MotoGP nel 2015 come pilota satellite di Honda, prima di conquistare la sua prima vittoria al GP d’Olanda l’anno successivo. Nel 2018 è passato alla Pramac e si è guadagnato la promozione nel team ufficiale Ducati al fianco di Francesco Bagnaia.

Dopo aver vinto tre gare sulla Desmosedici, è passato alla KTM nel 2023, ma ha faticato a replicare i risultati precedenti sulla RC16. Nelle sue ultime due stagioni in MotoGP con la Pramac è stato limitato dalla competitività della moto, ma le sue conoscenze tecniche e il suo rapporto con la Yamaha continueranno con un contratto ufficiale nella WorldSBK per il 2027.

Alla domanda su cosa lo rendesse più orgoglioso del suo periodo nel MotoGP Miller ha risposto: “Penso di essere in grado di adattarmi a qualsiasi situazione, che sia bagnata, asciutta, con una moto nuova o vecchia, qualunque cosa, nel giro di un giorno".

"Anzi, non solo nel giro di un giorno, ma nel giro di una sessione sono già dove devo essere. Sono in grado di adattarmi a tutto molto rapidamente. Sono felice per i 12 anni che abbiamo trascorso insieme e non vedo l’ora di iniziare il prossimo capitolo".

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