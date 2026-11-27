Ultime notizie
MotoGP Valencia
MotoGP | La Yamaha di Jack Miller a Valencia con la livrea ideata per il GP d'Australia
Il pilota della Pramac disputerà la sua ultima gara nel motomondiale con la colorazione speciale e un casco che segnano la fine della sua avventura di 12 anni nella classe regina, come aveva pensato per l'evento saltato a Phillip Island.
Rachit Thukral
Pubblicato: 27 nov 2026, 11:43
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Jack Miller disputerà questo fine settimana la gara conclusiva del MotoGP a Valencia con una livrea speciale che avrebbe dovuto sfoggiare in occasione della sua ultima partecipazione al Gran Premio d’Australia.
Domenica, il 31enne sfoggerà i colori nazionali australiani sulla sua Yamaha-Pramac, chiudendo così il sipario sui suoi 12 anni nella classe regina.
Il pilota australiano, nato a Townsville, aveva già svelato la suggestiva colorazione oro e blu a Phillip Island a fine ottobre, abbinandola a una tuta in pelle coordinata. Tuttavia, poiché quella gara fu annullata a causa del maltempo, Miller non ha mai avuto l’opportunità di correre con quella livrea.
L'australiano aveva già accennato alla possibilità di riproporre quella livrea e, in vista del weekend di Valencia, ha confermato che indosserà anche un casco speciale per commemorare la sua carriera in MotoGP.
Jack Miller, Pramac Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
“Sì, domenica avrò la livrea di Phillip Island, ma ho anche un casco davvero molto speciale per domenica. Ne saprete di più in seguito, ma è qualcosa di cui sono estremamente orgoglioso”, ha dichiarato Miller giovedì a Valencia.
Miller ha debuttato in MotoGP nel 2015 come pilota satellite di Honda, prima di conquistare la sua prima vittoria al GP d’Olanda l’anno successivo. Nel 2018 è passato alla Pramac e si è guadagnato la promozione nel team ufficiale Ducati al fianco di Francesco Bagnaia.
Dopo aver vinto tre gare sulla Desmosedici, è passato alla KTM nel 2023, ma ha faticato a replicare i risultati precedenti sulla RC16. Nelle sue ultime due stagioni in MotoGP con la Pramac è stato limitato dalla competitività della moto, ma le sue conoscenze tecniche e il suo rapporto con la Yamaha continueranno con un contratto ufficiale nella WorldSBK per il 2027.
Alla domanda su cosa lo rendesse più orgoglioso del suo periodo nel MotoGP Miller ha risposto: “Penso di essere in grado di adattarmi a qualsiasi situazione, che sia bagnata, asciutta, con una moto nuova o vecchia, qualunque cosa, nel giro di un giorno".
"Anzi, non solo nel giro di un giorno, ma nel giro di una sessione sono già dove devo essere. Sono in grado di adattarmi a tutto molto rapidamente. Sono felice per i 12 anni che abbiamo trascorso insieme e non vedo l’ora di iniziare il prossimo capitolo".
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Mir: "Sappiamo cos'ho, sappiamo cosa succede e il trattamento da fare per stare meglio"
MotoGPMotoGP | Acosta: "Non si può paragonare chi ha dieci titoli con chi ha vinto solo una gara"
MotoGPMotoGP | Dall'Igna: "Bagnaia resterà sempre nel mio cuore, ha realizzato l'obiettivo con cui sono arrivato in Ducati"
MotoGPMotoGP | Martin: "Il rapporto con Aprilia è stato difficile, ma sono migliorato come persona e pilota"
MotoGPMotoGP | Bezzecchi: "Il Costruttori è fattibile, con Martin sarà una sfida tosta per il 2° posto"
MotoGPMotoGP | Bagnaia, l'addio a Ducati è super emozionante: "E' stato più di quello che avrei sognato da bambino"
MotoGPMotoGP | Valencia rimuove il dipinto in omaggio a Valentino Rossi e lo sostituisce con un maxischermo
MotoGPMotoGP | Marquez: "Come compagno di squadra, Bagnaia è un vero gentiluomo"
MotoGPMotoGP | Bastianini: "Mai avrei pensato di essere felice per una Top10, è servito per maturare"
MotoGPMotoGP | Marini: "Con la 850cc la differenza grossa in staccata la faranno le gomme, non il peso"
MotoGPMotoGP | Mir ha il via libera dei medici e vola a Valencia per la sua ultima gara in Honda e i test con Ducati
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Puig sul ritiro shock di Marc Marquez: "Non sono sorpreso, è la decisione giusta"
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Rachit Thukral
MotoGP | Miller furioso per il cambio di programma della Sprint: "Non corriamo più sotto la pioggia!"
MotoGP
MotoGP
Portogallo
2 g
MotoGP | Miller furioso per il cambio di programma della Sprint: "Non corriamo più sotto la pioggia!"
Addio a WEC ed IMSA: tutti i Costruttori che hanno lasciato le Classi HYPERCAR e GTP dal 2021
WEC
WEC 2 g
Addio a WEC ed IMSA: tutti i Costruttori che hanno lasciato le Classi HYPERCAR e GTP dal 2021
La star di Hollywood Christian Bale vuole interpretare gli "dei" della MotoGP in un film
MotoGP
MotoGP
Portogallo
6 g
La star di Hollywood Christian Bale vuole interpretare gli "dei" della MotoGP in un film
More from
Jack Miller
MotoGP | Miller sbotta: "Nessuno vuole andare in Qatar, siamo stati molto chiari!"
MotoGP
MotoGP
Malesia
26 g
MotoGP | Miller sbotta: "Nessuno vuole andare in Qatar, siamo stati molto chiari!"
MotoGP | Miller spiega lo sfogo in pitlane: "Sembriamo dei c******i"
MotoGP
MotoGP
Malesia
26 g
MotoGP | Miller spiega lo sfogo in pitlane: "Sembriamo dei c******i"
MotoGP | Per Miller la cancellazione del GP d'Australia è dura da mandare giù: "Mi fa incazzare tantissimo"
MotoGP
MotoGP
Australia
1 gm
MotoGP | Per Miller la cancellazione del GP d'Australia è dura da mandare giù: "Mi fa incazzare tantissimo"
More from
Pramac Racing
MotoGP | Borsoi: "Yamaha non si aspetta di stare subito davanti con la 850cc, ma può colmare il gap nel corso del 2027"
MotoGP
MotoGP
Qatar
11 g
MotoGP | Borsoi: "Yamaha non si aspetta di stare subito davanti con la 850cc, ma può colmare il gap nel corso del 2027"
MotoGP | Pramac sorprende Miller con una livrea speciale nella sua ultima gara di casa
MotoGP
MotoGP
Australia
1 gm
MotoGP | Pramac sorprende Miller con una livrea speciale nella sua ultima gara di casa
MotoGP | Stagione finita per Razgatlıoğlu a causa di un infortunio alla spalla
MotoGP
MotoGP
Australia
1 gm
MotoGP | Stagione finita per Razgatlıoğlu a causa di un infortunio alla spalla
Ultime notizie
MotoGP | La Yamaha di Jack Miller a Valencia con la livrea ideata per il GP d'Australia
MotoGP
MtGP MotoGP
Valencia
8 min
MotoGP | La Yamaha di Jack Miller a Valencia con la livrea ideata per il GP d'Australia
MotoGP | Puig sul ritiro shock di Marc Marquez: "Non sono sorpreso, è la decisione giusta"
MotoGP
MtGP MotoGP
Valencia
36 min
MotoGP | Puig sul ritiro shock di Marc Marquez: "Non sono sorpreso, è la decisione giusta"
MotoGP | Valencia, Libere 1: Bezzecchi precede di 10 millesimi Marquez
MotoGP
MtGP MotoGP
Valencia
59 min
MotoGP | Valencia, Libere 1: Bezzecchi precede di 10 millesimi Marquez
F1 | Verstappen: “Il motore non deve prevalere sul piacere di guidare. Indy? Non ci correrò mai”
Formula 1
F1 Formula 1
Qatar
1 h
F1 | Verstappen: “Il motore non deve prevalere sul piacere di guidare. Indy? Non ci correrò mai”
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti