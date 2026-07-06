MotoGP | La VR46 saluta Di Giannantonio con un video molto emozionante
Il team italiano ha reso pubblica con un post sui suoi canali social la partenza a fine anno del suo pilota Fabio Di Gianntonio, che la prossima stagione correrà con il team ufficiale KTM.
Come anticipato da Motorsport.com lo scorso 10 maggio, Fabio Di Giannantonio non correrà la prossima stagione con la formazione italiana di proprietà di Valentino Rossi, poiché in quel fine settimana, quello del Gran Premio di Francia, il pilota romano ha raggiunto un accordo con la KTM per unirsi al team ufficiale del costruttore austriaco per le prossime due stagioni.
Anche se era già noto, la conferma ufficiale dell'uscita di Di Giannantonio dalla Pertamina Enduro VR46 è diventata ufficiale questo lunedì mattina, quando i canali social della formazione con base a Tavullia hanno diffuso un video emozionante in cui si può vedere lo stesso pilota congedarsi dai membri del team dopo aver annunciato loro che non avrebbe proseguito la prossima stagione. Quel video, collocato nel tempo a sabato 9 maggio alle 9:40 del mattino, è stato girato nel camion del team, nel paddock di Le Mans.
Nel filmato si può vedere un emozionato "Diggia" mentre cerca di trattenere le lacrime e ringrazia tutto il personale del team, Uccio Salucci, il direttore; Pablo Nieto, il team manager; Idalio Gaviria, il coach; e il resto dei membri della squadra presenti alla riunione.
Dopo questo commiato, ora ci si aspetta che, da un momento all'altro, il team ufficiale KTM annunci l'ingaggio dell'italiano.
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