MotoGP | La VR46 presenta a New York la livrea "Pop Art" per Il GP delle Americhe
All’Edge di Hudson Yards a New York, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli hanno tolto i veli alla livrea speciale con cui correranno la domenica del Gran Premio degli Stati Uniti. Un evento speciale e storico: è la prima volta che una MotoGP viene svelata nella Grande Mela.
VR46, livrea speciale per il GP delle Americhe
Foto di: Media VR46
Il Gran Premio degli Stati Uniti è sempre un appuntamento particolare per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, che ha svelato oggi all’Edge di Hudson Yards – uno dei grattacieli più prestigiosi di New York City – la livrea speciale con cui correrà ad Austin nella gara di domenica.
La giornata unica per la squadra di Tavullia rappresenta anche un evento storico: per la prima volta in assoluto, una MotoGP viene presentata nella “Grande Mela”, proprio su una delle più alte sommità della metropoli americana. Inoltre, per entrare pienamente nello spirito statunitense, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli presenzieranno alla partita NBA tra New York Knicks e New Orleans Pelicans.
VR46, livrea speciale per il GP delle Americhe
Foto di: Media VR46
Ideata e disegnata da Aldo Drudi – Drudi Performance, la livrea speciale è la trasposizione in un quadro della storia del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, del suo fondatore Valentino Rossi e di Alessio “Uccio” Salucci, amico e guida del progetto. Con un richiamo alla Pop Art, i protagonisti “vignettati” sono parte di un trionfo di colori, con il giallo fluo come predominante. I piloti sono al centro della scena e non mancano i simboli degli Stati Uniti, con la bandiera e la Torre di Austin in omaggio al Circuito delle Americhe.
I piloti “indosseranno” la livrea, perché anche le tute presenteranno i colori speciali per il fine settimana statunitense. Ma non solo moto e tute: il Pertamina Enduro VR46 Racing Team avrà i colori speciali anche nelle magliette, un’edizione speciale in stile “Pop Art” già acquistabile sul sito ufficiale di Kappa Sport e di VR46 Tribe.
Fotogallery MotoGP | La livrea "Pop Art" della VR46 per il GP di Austin
Fotogallery MotoGP | La livrea "Pop Art" della VR46 per il GP di Austin
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