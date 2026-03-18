MotoGP | La VR46 celebra il ritorno in Brasile con una maglia speciale
Ventidue anni dopo l’ultima volta, la MotoGP torna in Brasile: il pilota Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli, vivrà il primo GP nella sua seconda casa.
La maglia celebrativa del Team VR46 per il GP del Brasile
Foto di: Media VR46
La MotoGP torna in azione questo fine settimana per il secondo appuntamento della stagione: il Pertamina Enduro VR46 Racing Team è pronto ad affrontare il Gran Premio del Brasile – prima volta all’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna – che rientra nel calendario dopo ventidue anni (l’ultima edizione risale al 2004).
Gara molto speciale per tutto il paddock, ma soprattutto per il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team Franco Morbidelli, con origini carioca, che correrà per prima volta nella sua seconda casa. Tanta è l’aspettativa per il team di Tavullia, che ha iniziato il 2026 con positività sia con il pilota italo-brasiliano che con Fabio Di Giannantonio.
Dopo un Gran Premio della Thailandia concluso con un bilancio positivo, Di Giannantonio è determinato a tornare in sella alla sua Ducati Desmosedici GP per debuttare su una pista completamente nuova. Fabio si presenta all’appuntamento di Goiania in settima posizione nella classifica generale con 12 punti e come prima Ducati in classifica.
"Sono sicuro che il weekend di Goiania sarà fantastico! Sono molto contento che il Brasile sia rientrato in MotoGP dopo tanti anni. Non vedo l’ora di scoprire la pista e il luogo in generale, anche perché non sono mai stato in Brasile, sarà la prima volta per noi e sono entusiasta di conoscere una nuova cultura e di essere a contatto con i brasiliani. Ci divertiremo moltissimo!", ha detto "Diggia".
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Foto di: Steve Wobser / Getty Images
Grande entusiasmo per Morbidelli, che affronta per la prima volta la sua gara di casa brasiliana. Il tracciato di Goiania non sarà completamente nuovo per Franco: già lo scorso anno ha avuto modo di familiarizzare con la pista per un evento dedicato ai fan. Il pilota italo-brasiliano arriva al Gran Premio del Brasile in nona posizione nella classifica generale con 8 punti.
"Il Gran Premio del Brasile sarà una gara di casa per me e la vivrò al massimo! Bisognerà fare un grande lavoro, ci presenteremo con tantissimo entusiasmo e ci sarà moltissima energia. Ho già visitato il tracciato di Goiania lo scorso anno: il layout è molto bello e interessante, sembra quasi uno stadio. Sembra una pista molto veloce, bisognerà vedere con la MotoGP come sarà. Avrò la fortuna di avere con me anche parte della mia famiglia materna, che non mi ha mai visto correre in moto, quindi non vedo l’ora. Sicuramente è una delle gare che aspetto di più negli ultimi anni; perciò, essere in Brasile sarà davvero bello!", ha aggiunto "Franky".
Per celebrare la gara di Goiânia, la squadra di Tavullia avrà una maglia speciale in omaggio al Brasile e per festeggiare il ritorno in calendario di uno degli appuntamenti più attesi ed entusiasmanti.
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