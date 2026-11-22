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MotoGP Portogallo

MotoGP | La tripletta Aprilia di Portimao non basta, Marc Marquez è campione del mondo per la decima volta!

Marco Bezzecchi centra la sua settima vittoria stagionale in Portogallo, precedendo uno stoico Martin e Raul Fernandez. Marc però bada soprattutto a stare lontano dai guai e con l'8° posto finale centra il suo decimo titolo iridato, eguagliando gli 8 nella classe regina di Giacomo Agostini. Aprilia si consola con la vetta nel Costruttori.

Matteo Nugnes

Modificato: 22 nov 2026, 14:06

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez ha scritto la storia del motociclimo a Portimao, ma per una volta non lo ha fatto a modo suo, dominando, ma badando soprattutto a stare lontano dai guai. Per essere sicuro di conquistare il suo decimo titolo iridato, andando ad eguagliare anche gli otto di Giacomo Agostini nella classe regina, il pilota della Ducati aveva bisogno di un nono posto nel Gran Premio del Portogallo.

Ed era quello il risultato che si stava portando a casa fino all'ultimo giro, prima che Diogo Moreira scivolasse alla curva 5, spalancadogli le porte del più dolce degli ottavi posti. Dopo una partenza arrembante, che lo aveva visto prendere addirittura il comando nei primi due giri, il campione di Cervera ha rallentato il ritmo e non ha opposto particolare resistenza quando chi arrivava alle sue spalle provava ad infilarlo.

Dopo aver sprecato un match point con la scivolata della Sprint, oggi voleva essere sicuro di chiudere la contesa prima del gran finale di Valencia e la sua gara è stata estremamente accorta. Solo nel finale, quando dietro di lui Luca Marini si è avvicinato minacciosamente, ha ripreso ritmo per tenere al sicuro il nono posto, che poi come detto è diventato l'ottavo sotto alla bandiera a scacchi.

Vederlo festeggiare insieme ai suoi tifosi ha dato la sensazione di quanto sia stato liberatorio per Marc, che in questa stagione è stato capace di recuperare un gap di ben 102 punti, nuovo record storico della MotoGP. Il pilota di Cervera è salito su un piccolo palco allestito davanti ai suoi tifosi, ai quali ha dedicato il trionfo: "L'anno scorso avevo detto che era per me, ma questa volta è per voi", ha detto del suo secondo titolo con i colori della Ducati, che è anche il quinto alloro piloti consecutivo per la Casa di Borgo Panigale.

Poi ha salito anche una scala di 10 gradini affiancato dalla sagoma di una capra (GOAT, Greatest of all time) ed è stato bellissimo che a portargli il casco dorato di campione del mondo, con il numero 10 sulla visiera, sia stato proprio Agostini, che quindi è stato tra i primi a complimentarsi con il #93.

In casa Aprilia hanno fatto tutto ciò che era in loro potere, perché le RS-GP hanno monopolizzato le prime tre posizioni, con Marco Bezzecchi che è andato a firmare la sua settima vittoria stagionale, precedendo un Jorge Martin che ha provato fino alla fine a vendere carissima la pelle nonostante un polso non ancora al 100%. A completare il podio poi è stato Raul Fernandez.

Un risultato che è comunque importante per la Casa di Noale, che dopo aver vinto il titolo team nella Sprint di ieri, oggi si è portata al comando anche nella classifica Costruttori, scavalcando di 9 lunghezze i rivali della Ducati, che hanno avuto in Fabio Di Giannantonio, quarto, il loro miglior esponente.

Dunque, a Valencia sarà ancora apertissima la lotta tra i due marchi italiani per la classifica costruttori, ma anche quella per il secondo posto finale nel Mondiale, perché con il successo odierno Bezzecchi si è riportato a soli due punti da "Martinator".

Continuando a scorrere la classifica, oltre ai piloti già citati, davanti a Marquez ci sono anche Ai Ogura, Fermin Aldeguer e Brad Binder. Come detto, Luca Marini invece ha chiuso nono, primo dei piloti Honda, ma a punti sono andati anche Enea Bastianini e Franco Morbidelli, che hanno chiuso rispettivamente 11° e 15°.

La classifica del GP del Portogallo

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 25

41'30.802

25 2

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 25

+3.845

41'34.647

3.845 20 3

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 25

+5.711

41'36.513

1.866 16 4

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 25

+8.828

41'39.630

3.117 13 5

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 25

+10.305

41'41.107

1.477 11 6

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 25

+14.107

41'44.909

3.802 10 7

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 25

+17.465

41'48.267

3.358 9 8

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 25

+18.162

41'48.964

0.697 8 9

L. Marini Honda HRC

10 Honda 25

+18.599

41'49.401

0.437 7 10

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 25

+22.275

41'53.077

3.676 6 11

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 25

+24.028

41'54.830

1.753 5 12

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 25

+25.059

41'55.861

1.031 4 13

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 25

+25.746

41'56.548

0.687 3 14

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 25

+33.146

42'03.948

7.400 2 15

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 25

+34.495

42'05.297

1.349 1 16

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 25

+34.724

42'05.526

0.229 17

J. Dixon Honda HRC

96 Honda 25

+34.951

42'05.753

0.227 18

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 25

+1'03.917

42'34.719

28.966 dnf

D. Moreira Team LCR

11 Honda 24

+1 Giro

40'27.361

1 Giro Incidente dnf

A. Marquez Gresini Racing

73 Ducati 11

+14 Giri

19'01.105

13 Giri Ritirato dnf

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 5

+20 Giri

9'05.450

6 Giri Ritirato dnf

J. Zarco Team LCR

5 Honda 0

+25 Giri

56.863

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