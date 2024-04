MotoGP | La storica vittoria di Vinales apre il dibattito: la Sprint è una gara "vera"?

Nella stagione 2024 della MotoGP, tre piloti erano sul punto di entrare nella storia: oltre a Vinales con l'Aprilia, Alex Rins con la Yamaha e Jack Miller con la KTM sono gli altri.

Essendo tutti vincitori di Gran Premi con due costruttori (Vinales con Suzuki e Yamaha; Rins con Suzuki e Honda; Miller con Honda e Ducati), una vittoria nel 2024 li renderebbe i primi piloti dell'era MotoGP ad aver vinto con tre marche diverse.

La prima vittoria di Vinales con l'Aprilia nella Sprint del Portogallo lo ha reso di fatto il detentore del record, anche se ufficialmente non lo è.

Quando l'anno scorso è stato introdotto il nuovo format, quella della Sprint è sempre stata indicato come una vittoria separata da quella dei Gran Premi nei libri dei record. E, comprensibilmente, questo era destinato a creare problemi.

Un aspetto ancora più complicato del format Sprint è la reticenza di molti, compreso il campionato, a chiamarlo "gara".

Parlando con numerosi giornalisti del paddock l'anno scorso, il consenso era che la maggior parte dei contenuti scritti nel fine settimana dedicava pochissime colonne a ciò che accadeva nella Sprint, a meno che non avesse un'influenza importante sul Gran Premio e sul campionato in generale.

Basta leggere i resoconti di Autosport per ogni Gran Premio per rendersi conto di quanto poco venga menzionata la Sprint.

Dopo la vittoria di Vinales nella Sprint in Portogallo, che ha segnato diverse pietre miliari - la già citata terza vittoria con una moto diversa, nonché la prima per l'Aprilia e la prima dal Qatar 2021, prima dell'acrimoniosa separazione dalla Yamaha - ha imposto un cambiamento di tono nel modo in cui le Sprint sono viste da alcuni.

Per Vinales, lui e il suo team Aprilia hanno festeggiato come se si trattasse di una vittoria in un Gran Premio. Per lo spagnolo, l'impegno profuso in una Sprint è superiore a quello di un Gran Premio e il modo in cui viene classificata statisticamente la sua vittoria ha poco significato.

"Per me, non fa differenza perché alla fine si spinge di più nella Sprint che in gara", ha detto. "Di solito la Sprint è il momento in cui faccio più fatica, quindi ottenere una vittoria è fantastico".

Altri piloti hanno adottato approcci diversi alle loro vittorie nelle Sprint. Alex Marquez, che ha vinto le gare del sabato a Silverstone ed in Malesia, ha dichiarato a Motorsport.com l'anno scorso che il suo successo nella Sprint nel GP di Gran Bretagna "è stato bello, ma era una gara in una Sprint sul bagnato. Sono sempre realista su questo punto, non dirò 'ho vinto la gara, sono il migliore'. No, so che era una situazione particolare".

Quindi, una vittoria in una Sprint è una vittoria vera?

Paragonare una vittoria in una Sprint alle innumerevoli vittorie nei Gran Premi che l'hanno preceduta può sembrare un po' irrispettoso. Essere il migliore per metà gara non è certo paragonabile all'iconica vittoria di Valentino Rossi su Jorge Lorenzo a Barcellona nel 2009.

Ma che dire dei Gran Premi che si sono decisi su distanze ridotte? La vittoria di Jorge Martin nel Gran Premio del Giappone dello scorso anno, in una gara che è stata interrotta dopo 13 giri, è meno impressionante di quella di Francesco Bagnaia sulla distanza completa due settimane dopo in Indonesia, quando ha ereditato il comando dopo l'incidente di Martin?

Le corse oggi sono molto più sicure oggi rispetto agli anni Novanta, per esempio, e questo dovrebbe influenzare l'opinione. E le vittorie del GP di Gran Bretagna tra il 1949 e il 1976, quando l'evento si svolgeva al TT dell'Isola di Man?

In definitiva, sono le statistiche a definire ciò che è e ciò che non è una vera gara, ma questo smentisce in qualche modo l'impegno profuso per vincere una Sprint.

Toprak Razgatlioglu ha ottenuto una splendida vittoria nel Mondiale Superbike a Barcellona il mese scorso nella Superpole Race, ricreando il sorpasso all'ultima curva di Rossi su Lorenzo del 2009. E' stato un modo straordinario per segnare la prima vittoria del pilota turco sulla BMW, dopo il suo arrivo dalla Yamaha nel 2024, e passerà alla storia come una delle più belle gare del WSBK di sempre.

È importante che si sia trattato di una gara di soli 10 giri?

Quando la Superbike ha introdotto la Sprint - nota come Superpole Race, in quanto decide in parte la griglia di partenza di Gara 2 - per la stagione 2019, inizialmente aveva deciso di contare separatamente le vittorie della Superpole Race e quelle della gara in linea. L'idea è stata abbandonata dopo il primo round, ed anche queste sono entrate ufficialmente nei libri dei record della WSBK.

Forse, quindi, è giunto il momento per la MotoGP di abbracciare questo concetto e per il mondo di accettare che, sia che una gara sia di cinque giri o di 50, i piloti coinvolti stanno dando il massimo in entrambe, come se contassero allo stesso modo.

