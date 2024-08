MotoGP | La storia dietro “Facciamo un cinema” di Gresini con Marquez

Non solo i piloti, anche i team di MotoGP sono molto presenti sui social, dove pubblicano con regolarità dei contenuti per tenere aggiornati i propri followers. Alcuni si limitano a dare informazioni nude e crude, mentre altri sono molto più creativi in termini di contenuti, come il team Gresini Racing.

Il team satellite Ducati, guidato da Nadia Padovani, ha un’impostazione molto familiare ed è arrivata al culmine della fama con l’arrivo di Marc Marquez. L’ufficio stampa della squadra, Cristian Massa, ha sfruttato l’occasione per ideare qualcosa di speciale e ha lanciato l’hashtag #FacciamoUnCinema, un filo rosso che lega tutte le gare del campionato.

Prima di ogni gran premio o in occasioni speciali come l’annuncio di un pilota o un compleanno, viene condivisa su Instagram una locandina di un film adattato al contesto. Abbiamo visto “Shining”, “Sopravvissuto” oppure “Il Padrino” o “The Truman show”, molti classici noti e adattati alle esigenze della squadra.

Chi c’è dietro al “cinema” di Gresini in MotoGP?

Cristian Massa ha rilasciato un’intervista all’edizione tedesca di Motorsport.com in cui racconta: “Ho avuto l’idea alla fine dell’anno scorso, quando ho sentito parlare di Marc Marquez. Gresini è, ovviamente, un gran team, ma è comunque indipendente, non ufficiale. Quindi non si è abituati a piloti come Marc in un contesto come il nostro”.

“Così ho deciso di scommettere su una strategia, diciamo, aggressiva, che segue la linea di quello che siamo, divertenti e sarcastici. Mi piace il cinema, mi appassiona e, in questo senso, è stato divertente”, ha raccontato Massa.

All’inzio, si trattava solo di “creare aspettativa” soprattutto quando non c’erano gara, da novembre alla presentazione, per poi arrivare ai test: “Mi sono reso conto che con ogni film c’era sempre qualcosa di diverso o di carino per stabilire una connessione. Così, ho preso un quaderno e ho detto ‘perfetto, facciamo questo prima di Assen, prima del Sachsenring, Austria e così via…’ . Dopo più o meno un’ora avevo un film per ogni gran premio”.

Inoltre, aveva idee per alcune “pietre miliari” nel caso fosse accaduto qualcosa di straordinario. Poi, è stato tutto realizzato da un esperto di video e un grafico, così da avere già un’idea di come sarebbe venuto il prodotto finale: “Sono molto bravi, sono disposti a realizzare qualunque cosa mi venga in mente. So come voglio che venga fuori la locandina del film, con il volto di Marc, quello che fa… E viene proprio così”.

Tuttavia, riceve anche dei suggerimenti esterni: “A volte, quando inizi, la gente ti scrive su Instagram, ti suggerisce dei film o addirittura ti manda quello che hanno fatto loro. Fino ad ora, non ho utilizzato nessuna delle idee proposte perché avevo già tutto pronto, ma non si sa me. Se mi rendo conto che sto urilizzando l’idea di qualcuno, glielo faccio sapere tramite messaggio privato e lo ringrazio”.

Il cambiamento in Gresini con Marc Marquez in MotoGP

L’ufficio stampa del team faentino non ha scartato l’idea di raccogliere tutti questi lavori in un libro, per esempio: “Sarebbe bello, in effetti mi hanno chiesto di fare qualcosa alla fine dell’anno. Vedremo, Marc e i suoi risultati sono anche un fattore che ci spinge a farlo, perché quando corri solo per stare in top 10, non puoi fare molto altro. È brutale, ma è così”.

“I podi e la pole position ad Austin ci hanno aiutato a continuare a crescere e migliorare. Se possiamo continuare così tutto l’anno, perché no?”, ha detto. “Facciamo una specie di annuario alla fine di ogni stagione, immagino che quest’ano verranno inseriti anche le locandine”.

Nel momento in cui gli è stato chiesto che scossone ha dato l’arrivo dell’otto volte campione del mondo in un team abbastanza piccolo, Massa ha riconosciuto: “Mentiremmo se dicessimo che non è cambiato niente. Averlo nel team ha cambiato tutto, ma non solo per noi, per tutto il paddock”.

“Come ho detto, non è usuale avere una leggenda che guida una moto vecchia di un anno in una squadra satellite. Avrebbe potuto essere ovunque, invece è qui da noi”, ha proseguito Massa. “Non si deve solo a lui, ma anche al fatto che i due fratelli stiano insieme. Abbiamo sempre avuto una bella atmosfera con i piloti, con Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini… In questo caso è un po’ diverso perché sono rivali, ma prima di tutto sono una famiglia”.

Forse quello che meglio incarna lo spirito è dire “famiglia Gresini”, perché il team vede se stesso proprio così: “Discutiamo, come in ogni famiglia, ma alla fine della giornata mangiamo tutti insieme allo steso tavolo, ridiamo… Ma è chiaro che Marc ha cambiato qualcosa”.

Con il pilota di Cervera, la vittoria torna a essere a portata di mano, l’ultima porta la firma di Fabio Di Giannantonio, che ha trionfato nel Gran Premio del Qatar dello scorso anno. Se il catalano ottenesse un risultato simile, avrebbero già pronta la locandina del film: “È già pronta per la pubblicazione. Abbiamo quella della pole position già pronta dal Qatar”.

Cristian Massa non è ancora pronto all’addio di Marc Marquez, che se questo sarà l’unico anno che fa in Gresini prima di passare al team ufficiale Ducati: “Ad essere onesti, non ho ancora pensato ai saluti. Siamo solo a metà stagioone e non si sa mai come può finire quest’anno. Siamo in lotta per tutto, quindi l’addio può essere bello o triste… O entrambe le cose”.