MotoGP | La serenità di Vinales mette in risalto il lavoro di Aprilia

Il Gran Premio delle Americhe si è presentato come una grande sfida per i piloti della MotoGP, per alcuni in particolare. Il tracciato di Austin ha una conformazione che lo rende molto impegnativo fisicamente e, oltre allo sforzo che richiede al pilota, non è particolarmente favorevole a una moto come la RS-GP. Tuttavia, abbiamo visto nella Sprint Race delle prestazioni buone da parte di entrambi i piloti, con la differenza che Aleix Espargaro ha chiuso la gara a ridosso del podio, mentre Maverick Vinales non è andato oltre la decima posizione.

La velocità di certo non è mancata per nessuna delle due Aprilia, ed entrambi i piloti si sono mostrati molto competitivi in particolare nell’ultima fase della Sprint. Il podio sfiorato di Aleix mette in risalto le difficoltà di Vinales, plafonato nelle posizioni di rincalzo nelle prime tornate per poi chiudere ai margini della top 10.

Tuttavia è un Vinales sereno quello che si presenta ai microfoni della stampa, segno che si trova nel team che gli dà le giuste condizioni. Almeno quelle che lui ha sempre desiderato. Si sa, Maverick non ha mai nascosto le proprie fragilità e ci tiene a sottolineare quanto il box Aprilia sia per lui una sorta di famiglia itinerante che lo aiuta a ritornare dopo il periodo buio di un anno e mezzo fa.

E questo è palpabile con la tranquillità che mostra nonostante a volte i risultati non siano quelli sperati. Alla vigilia del weekend è apparso molto carico e pronto a dare battaglia, ma anche se fino ad ora non è riuscito a mostrare pienamente il suo potenziale non demorde e analizza con lucidità la situazione per poter lavorare sui miglioramenti.

In particolare, Vinales ritiene che la Sprint Race di Austin sia stata molto utile per comprendere l’aspetto su cui deve necessariamente compiere un passo in avanti. Si tratta della partenza, decisamente poco efficace nel sabato americano: “Questa è una gara d’avvertimento per me come pilota, devo migliorare la partenza. È mio dovere, mia responsabilità, quindi non ci sono scuse”.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il mea culpa di Vinales mette in risalto l’enorme lavoro che Aprilia sta compiendo non solo sulla moto, ma in generale nel box, creando l’atmosfera giusta che consente al pilota di Roses di avere una grande lucidità nell’analisi del suo weekend: “Bisogna migliorare, il team mi sta dando il meglio per provare a partire velocemente, non trovo il feeling ma devo migliorare. Questo è il punto, perché il ritmo c’è, la moto va bene. Da dietro non posso fare meraviglie, è complicato, è una complicazione dalla partenza e, ripeto, è mia responsabilità migliorare. È un imbuto, se parti male gli altri ti passano, non sai dove andare”.

“Andavo forte nonostante il traffico! Il potenziale c’è, la velocità pure. In qualifica le cose non sono andate a nostro favore, c’è stata una bandiera gialla quando avrei potuto fare la top 3…ma è quello che è. Ci saranno gare così, diciamo che sono contento, tra virgolette, che stia succedendo adesso. In questo modo ho tempo per risolvere questa situazione. Questo è il mio modo, devo migliorare, perché la velocità c’è e miglioreremo durante l’anno. Devo restare concentrato e non c’è altro da fare”, ha spiegato Maverick riferendosi nello specifico al sabato di Austin.

La differenza tra il Vinales di un anno e mezzo fa e quello di oggi è netta. La confusione e lo smarrimento che caratterizzavano le prestazioni in pista e le dichiarazioni alla stampa hanno lasciato spazio a una lucidità e una serenità che da tempo non si vedevano negli occhi dello spagnolo. La propositività è un elemento caratterizzante delle parole di Maverick, che guarda con ottimismo al futuro più prossimo, quello della gara di domenica, che affronterà con serenità e forza, soprattutto interiore.

“Nella gara di domenica migliorerò sicuramente, se questo, combinato al fatto che magari i piloti davanti hanno il mio stesso ritmo sarà un’altra cosa. Il team sta lavorando tantissimo, quindi ora tocca a me migliorare. Sono partito malissimo, le partenze di Portimao sono state buone. In Argentina si è sollevata la ruota, ma qui abbiamo provato un altro metodo che non ha funzionato. Quindi bisogna essere realisti, quando la responsabilità è tua, devi dirlo e ammetterlo. Il team sta dando il massimo e sta provando a darmi il meglio. Questa è una sfida che riuscirò a completare, ne sono sicuro! Anche pensando al mio compagno di squadra, per questo è qualcosa che devo migliorare io”, ha concluso.