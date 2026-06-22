MotoGP | La scelta della gomma soft ripaga Joan Mir con una bella top 5 a Brno

Joan Mir ha ottenuto questa domenica a Brno uno dei risultati più soddisfacenti della sua stagione 2026. Dopo che nelle prime gare non sono mancati cadute e problemi, il campione del mondo del 2020 ha lasciato il Gran Premio della Repubblica Ceca con il suo secondo miglior risultato dell'anno, un quinto posto.

L'impostazione del maiorchino, rischiosa, è iniziata già prima della partenza. Infatti, mentre tutti i piloti optavano per una gomma posteriore media, lui ha rischiato con la morbida. Una scelta rischiosa dato il tremendo calore che saliva dall'asfalto di Brno (più di 50 ºC), ma che sabato nella Sprint si era già confermata come l'opzione vincente, su metà della distanza, ma senza un'usura eccessiva.

Così, Mir ha sfruttato la spinta iniziale della gomma per rimontare posizioni e portarsi sesto. Negli ultimi giri, il maiorchino è arrivato ad offrire un bel duello con Pedro Acosta, che ha perso slancio con il passare dei giri, accusando un problema tecnico sulla sua KTM che poi l'ha costretto definitivamente al ritiro. In ogni caso, il #36 ha portato a casa una Top 5 molto meritata, al di sopra delle possibilità della RC213V secondo lui, che lo ha reso molto contento.

"La verità è che è una giornata per essere contenti. Perché ho potuto guidare la moto come so, come mi piace, e normalmente, quando riesco a farlo, si traduce subito in qualcosa di positivo. Non c'è altro", ha iniziato valutando con i media, tra cui Motorsport.com. "Il team ha fatto un buon lavoro, mi hanno dato una moto con cui oggi ho potuto attaccare e con cui mi sono sentito a mio agio. È chiaro che non abbiamo il pacchetto per lottare per fare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto oggi, ma ci è anche costato molto arrivare a poter ottenere questi risultati".

"E ancora di più in condizioni come quelle di oggi. Tutto scivolava, era molto facile finire a terra, come abbiamo visto ieri nella Sprint, e abbiamo tirato fuori probabilmente più di quello che c'era. Quindi giornate come oggi bisogna celebrarle. È stata una gara in crescendo. Ho potuto iniziare con fiducia, perché quando faccio dei primi giri come quelli di oggi, vedo che può finire bene, perché ho potuto guidare con fiducia. Abbiamo superato gente che ha moto migliori della nostra, e questo ti dà fiducia, è importante", ha proseguito.

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Lo spagnolo ha poi spiegato la sua scelta di gomme: "Per quanto riguarda la gomma, quello che ha vinto montava la media, quindi quella direzione probabilmente era quella giusta, ma per il mio stile la morbida funziona bene. Non so se vi ricordate, ma Marc Marquez lo faceva spesso: quando praticamente tutta la griglia andava con la media, lui spesso andava con la morbida. È qualcosa che oggi mi ha aiutato anche a prendere quella decisione. Anche a Montmeló è stato così. Con la media faccio più fatica perché entro molto forte in curva, scivolo di più in ingresso, e poi al momento di rialzare la moto non c'è grip né con la morbida né con la media. Quindi preferisco avere sensazioni migliori in ingresso, che è un punto forte della mia guida. Poi, negli ultimi due giri stavo sopravvivendo come potevo, ma lo stavano facendo tutti".

Sulla sua lotta con Pedro Acosta ha raccontato: "È stato molto bello, mi sono divertito. Ieri credo di averlo commentato, non mi motivava stare a lottare con altra gente, e logicamente era il momento di portare la moto al box. Oggi, quando mi vedevo lottare con questi due, dicevo, 'oggi tireremo fuori i denti, non so dove finiremo, ma moriremo con gli stivali ai piedi'. Ed è un po' la filosofia che sto cercando di seguire quest'anno. Nelle prime gare mi è toccata la parte amara, diciamo, e ora sembra che stiamo tornando a rimettere le cose sui binari, e che poco a poco stiano arrivando i risultati".

Infine, interrogato sul fatto che questo risultato sia una spinta, Mir ha risposto: "Portandolo nel ciclismo sarebbe che io non vado a cercare il grande giro, vado più a cercare le tappe. Il mio campionato si traduce un po' in questo, nell'andare a cercare la tappa. Sicuramente non abbiamo la squadra per lottare per un grande giro in questo momento, o la moto, ma possiamo giocarci qualche gara, ed è stato un po' così".

"Logicamente non è il mio stile, a me piace trovare costanza sempre, in tutti i fine settimana, ma, logicamente, qui è andata bene: Brno è una pista che ha un po' più grip, questo ci aiuta un po' di più. Vedremo come andrà ad Assen, ma logicamente non abbiamo il pacchetto per fare bene in tutte le gare, mi piacerebbe trovarlo. Poter essere sempre in queste condizioni sarebbe un'ottima notizia", ha concluso.