Ultime notizie

MotoGP Valencia

MotoGP | La RS-GP26 miglior moto di sempre: Aprilia è Campione del Mondo Costruttori 2026

Dopo il titolo team, la Casa di Noale conquista il Mondiale riservato alle Case salendo a quota 56 in totale nella sua storia.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 29 nov 2026, 14:30

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Dopo Portimão, anche Valencia segna un momento storico per la Casa di Noale. Grazie alla vittoria di Raúl Fernández del team Trackhouse al Gran Premio della Comunità Valenciana, Aprilia conquista ufficialmente il titolo di Costruttore Campione del Mondo MotoGP 2026.

Questo risultato si somma al titolo di Team Campione del Mondo MotoGP 2026 e costituisce il cinquantaseiesimo titolo iridato della storia per Aprilia. Un riconoscimento sportivo che premia il grande lavoro svolto dal reparto corse di Noale sotto la guida del Direttore Tecnico Fabiano Sterlacchini.

La RS-GP26 è risultata essere la moto più performante di questa stagione, oltre che la più veloce di sempre nella storia del Motomondiale, come certifica il record assoluto di velocità di 368,6 km/h, fatto registrare da Jorge Martín nelle FP2 del GP d’Italia al Mugello e subito eguagliato da Marco Bezzecchi nel Q2 del medesimo GP.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Impressionante la crescita della RS-GP rispetto alla passata stagione: in condizioni di asciutto, infatti, tutti i principali parametri evidenziano un guadagno medio di quasi cinque decimi nel time attack, di oltre tre secondi sul tempo totale della sprint e di più di tredici secondi nelle gare lunghe.

Un titolo conquistato anche grazie al contributo del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, la cui collaborazione, iniziata nel 2024, è stata determinante per sviluppare la RS-GP e ottenere insieme risultati così importanti, che hanno consolidato la posizione di Aprilia come costruttore europeo più vincente nella storia del Motomondiale con 313 successi.

Inoltre, in questa stagione Raúl Fernández e Ai Ogura, entrambi in pista con una RS-GP26 con la stessa configurazione di quella del team ufficiale, hanno ottenuto importanti piazzamenti che hanno permesso al SuperFile Trackhouse MotoGP Team di chiudere al terzo posto nella classifica riservata ai team.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nel complesso, Aprilia ha costantemente lottato per le posizioni di vertice con tutti e quattro i suoi piloti, come testimoniano le undici vittorie nelle gare lunghe (otto per Aprilia Racing e tre per il SuperFile Trackhouse MotoGP Team), gli otto successi nelle sprint (sei per Aprilia Racing e due per Trackhouse), un totale di sessantadue podi tra gare domenicali e sprint (quarantadue per Aprilia Racing e venti per Trackhouse) e tredici pole position (undici per Aprilia Racing e due per Trackhouse).

Da evidenziare anche le cinque triplette messe a segno nelle gare lunghe (Le Mans, Assen, Silverstone, Mandalika, Portimão), lo storico poker in occasione del GP d’Indonesia, con quattro RS-GP nelle prime quattro posizioni, e i record assoluti sul giro in dodici circuiti del Motomondiale (Buriram, Goiânia, Mugello, Brno, Silverstone, Aragón, Misano, Motegi, Mandalika, Lusail, Portimão, Valencia).

Inoltre, tutti e quattro i piloti Aprilia in griglia hanno conquistato almeno una vittoria in un GP e una pole position in questa stagione, a ulteriore riprova della competitività della RS-GP26.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabiano Sterlacchini: “Questo titolo è chiaramente un risultato straordinario ed è frutto dell'impegno di tutte le persone che fanno parte di Aprilia Racing e che lavorano dietro questo progetto, sia in pista sia a Noale. Sappiamo che non è mai facile mantenere una stretta interconnessione tra queste due entità, ma dobbiamo essere orgogliosi di aver lavorato con grande sinergia. Chiaramente si può sempre fare di più e ce la metteremo tutta per migliorarci ancora nel prossimo futuro".

"Oltre a ringraziare tutti loro per questo lavoro incredibile svolto insieme, va ringraziato tutto il gruppo; ci sono persone di diversi reparti che lavorano lontano dalla pista e ci sostengono nelle nostre attività. Infine, ringraziamo anche tutti i nostri partner e fornitori che ci hanno affiancato in questo percorso, dandoci il giusto supporto per affrontare le nostre sfide".

Massimo Rivola: "Giusto il tempo di vincere il Titolo Team che Aprilia può celebrare il Mondiale Costruttori! Cinquantasei titoli mondiali sono un palmarès incredibile e questo è stato possibile grazie al grande lavoro delle donne e degli uomini di Noale, oltre che ai fantastici piloti. A tutti loro va un ringraziamento immenso".

"Questa è una bellissima storia, che ci ha visto esordire come Factory nel 2022 e diventare Campioni del Mondo in così poco tempo. Chiudere l'era delle 1.000cc con la consapevolezza di aver progettato la moto migliore ha un valore enorme. Nella storia delle due ruote, la RS-GP26 rimarrà la moto migliore di sempre, la più veloce, e peraltro nel team migliore. Noale, sei Campione del Mondo!”

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Fernandez regala il Costruttori all'Aprilia a Valencia, Marquez si congeda 2°. Bezzecchi 4° è vice-campione

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Redazione Motorsport.com





WSK | Segui la DIRETTA STREAMING della Final Cup da Viterbo



Kart



Kart 7 h



WSK | Segui la DIRETTA STREAMING della Final Cup da Viterbo





Birelart presenta la nuova gamma S20: l'evoluzione per la stagione 2027



Kart



Kart 2 g



Birelart presenta la nuova gamma S20: l'evoluzione per la stagione 2027





IMSA | Ferrari e AF Corse in GTD nel 2027, una seconda 296 in GTD PRO a Daytona



IMSA



IMSA 3 g



IMSA | Ferrari e AF Corse in GTD nel 2027, una seconda 296 in GTD PRO a Daytona

More from

Jorge Martin





MotoGP | Martin: "Il via? Dopo 3 secondi ho chiuso il gas, ho capito subito che non saremmo partiti"



MotoGP



MotoGP



Valencia



21 h



MotoGP | Martin: "Il via? Dopo 3 secondi ho chiuso il gas, ho capito subito che non saremmo partiti"





MotoGP | Martin: "Il rapporto con Aprilia è stato difficile, ma sono migliorato come persona e pilota"



MotoGP



MotoGP



Valencia



2 g



MotoGP | Martin: "Il rapporto con Aprilia è stato difficile, ma sono migliorato come persona e pilota"





MotoGP | Aprilia: Martin e Bezzecchi pronti per l'ultima sfida dopo aver costruito un rapporto inatteso



MotoGP



MotoGP



Portogallo



3 g



MotoGP | Aprilia: Martin e Bezzecchi pronti per l'ultima sfida dopo aver costruito un rapporto inatteso

More from

Aprilia Racing Team





MotoGP | Fernandez regala il Costruttori all'Aprilia a Valencia, Marquez si congeda 2°. Bezzecchi 4° è vice-campione



MotoGP



MotoGP



Valencia



22 min



MotoGP | Fernandez regala il Costruttori all'Aprilia a Valencia, Marquez si congeda 2°. Bezzecchi 4° è vice-campione





MotoGP | Bezzecchi resta concentrato sull'obiettivo: "Come disse Kobe Bryant, il lavoro non è ancora finito"



MotoGP



MotoGP



Valencia



21 h



MotoGP | Bezzecchi resta concentrato sull'obiettivo: "Come disse Kobe Bryant, il lavoro non è ancora finito"





MotoGP | Terza pole di fila per Bezzecchi, che polverizza il record di Valencia e rifila 0"4 a Marquez



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 g



MotoGP | Terza pole di fila per Bezzecchi, che polverizza il record di Valencia e rifila 0"4 a Marquez

Ultime notizie





MotoGP | La RS-GP26 miglior moto di sempre: Aprilia è Campione del Mondo Costruttori 2026



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



3 min



MotoGP | La RS-GP26 miglior moto di sempre: Aprilia è Campione del Mondo Costruttori 2026





MotoGP | Fernandez regala il Costruttori all'Aprilia a Valencia, Marquez si congeda 2°. Bezzecchi 4° è vice-campione



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



22 min



MotoGP | Fernandez regala il Costruttori all'Aprilia a Valencia, Marquez si congeda 2°. Bezzecchi 4° è vice-campione





F1 | Red Bull: Hadjar sorprende, mentre Verstappen ritrova i vecchi problemi della RB22



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



1 h



F1 | Red Bull: Hadjar sorprende, mentre Verstappen ritrova i vecchi problemi della RB22





Video WEC | Il viaggio di Ford Racing: dal 1966 al 2026 tra GT40 e GT41, per tornare a vincere Le Mans



WEC



WEC WEC 1 h



Video WEC | Il viaggio di Ford Racing: dal 1966 al 2026 tra GT40 e GT41, per tornare a vincere Le Mans

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti