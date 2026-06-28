MotoGP | La prima da papà di Bagnaia finisce con un ritiro: "Facevo fatica a fermare la moto"
Il pilota della Ducati non è riuscito a celebrare come avrebbe sperato la nascita del suo primogenito, perché è stato costretto al ritiro dal Gran Premio d'Olanda a causa di un problema tecnico. Il piemontese faticava a fermare la sua GP26 e poi ha deciso di fermarsi quando la situazione è diventata troppo difficile da gestire.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Il Gran Premio d'Olanda aveva un sapore speciale per Pecco Bagnaia, ma sicuramente non si è concluso nel modo che avrebbe sperato. Nel corso della notte, sua moglie Domizia ha dato alla luce il suo primogenito, quindi la gara di oggi ad Assen era la sua prima da papà.
Per di più, dopo quanto aveva dichiarato al termine della Sprint di ieri, dicendosi convinto che con una partenza migliore avrebbe potuto battagliare con le due Aprilia del Trackhouse Racing che avevano fatto doppietta, l'asticella delle aspettative era piuttosto alta. Anche le modifiche di setting per la sua Ducati che aveva provato nel Warm-Up di questa mattina avevano dato i frutti sperati, come rivelato dal team manager Davide Tardozzi, quindi sembravano esserci tutti gli ingredienti per provare a celebrare questa data importante nel migliore dei modi.
La gara però ha relagato una delusione al tre volte campione del mondo, che è stato costretto al ritiro a causa di un problema tecnico nel corso del 15° dei 26 giri previsti. Un peccato, perché in quel momento il piemontese occupava la quarta posizione, seppur parecchio distanziato dal terzetto di Aprilia che poi hanno monopolizzato le posizioni del podio.
Dunque, il potenziale da vittoria di cui aveva parlato nella giornata di ieri non c'era, ma tutto sommato stava facendo una buonissima gara, visto che fino al momento del forfait era il migliore tra i piloti Ducati in gara, dopo che qualche tornata prima era riuscito a scavalcare il compagno di box Marc Marquez.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Per il momento, gli uomini della Casa di Borgo Panigale non si sono ancora espressi sul problema che ha portato Pecco al ritiro, spiegando che prima devono analizzare tutti i dati a disposizione. Tra le altre cose, non è stato possibile neppure chiederlo al diretto interessato, che giustamente ha saltato le interviste per partire immediatamente alla volta dell'Italia ed andare a conoscere il nuovo arrivato della famiglia.
Tuttavia, nel comunicato che ha inviato la Ducati a fine giornata un indizio lo ha dato, parlando di difficoltà a fermare la moto: "Di certo non immaginavo di finire con un ritiro. Dopo la Sprint avevo sensazioni molto positive per la gara sulla lunga distanza, potevamo essere competitivi. Non sono partito male, ho cercato di rimanere subito in contatto con i primi e di recuperare qualche posizione nelle fasi finali in bagarre nel gruppo".
"Ma non stavo guidando come avrei voluto, facevo fatica a far decelerare la moto e a fermarla. Da poco più di metà gara purtroppo la situazione è diventata difficile da gestire per poter pensare di continuare. Mi dispiace aver chiuso il weekend in questo modo proprio qui ad Assen", ha concluso Bagnaia, che quindi è nuovamente arretrato a -63 nella classifica iridata, ora guidata da Jorge Martin.
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