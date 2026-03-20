MotoGP | La pioggia costringe a posticipare l'inizio del Gran Premio del Brasile

La FP1 della Moto3 del GP del Brasile avrebbe dovuto iniziare alle 9 del mattino, ora locale, a Goiania (13:00 CET) questo venerdì, ma le forti piogge che si abbattono sulla zona da lunedì sono tornate a farsi sentire sin dalle prime ore del mattino, sia in città che nell’area in cui si trova il circuito, a circa 12 chilometri dal centro.

All'arrivo al circuito, si potevano vedere gli addetti al lavoro intensamente impegnati nella pulizia della pista, che era fangosa in alcuni punti, soprattutto nella curva di ingresso al traguardo, dove si trova il raccordo per accedere alla pit lane, dove oltre all'acqua c'era molta terra che si era spostata dalle vie di accesso all'asfalto.

Marc Márquez nel box della Ducati questo venerdì mattina mentre osserva l'evoluzione della pioggia Foto di: Germán Garcia

Camion cisterna con acqua e tubi a pressione pulivano la pista, a solo un'ora dall'inizio della prima sessione di prove libere della Moto3, in programma alle nove del mattino. Tuttavia, la pioggia ha fatto nuovamente la sua comparsa, inizialmente in modo leggero per poi diventare sempre più abbondante, ma senza arrivare a essere torrenziale, per il momento.

In questa prospettiva, gli organizzatori del campionato hanno annunciato una modifica degli orari per questo venerdì, con la Moto3 che inizierà alle 10 locali del mattino e la Moto2 alle 11 locali, con una sessione prolungata di dieci minuti, come previsto trattandosi di una pista nuova.

La FP1 della MotoGP è ora in programma alle 12:05 ora locale (16:05 in Italia), con una sessione di prove libere di un'ora, seguita dalle prove di partenza.

Il box Honda mentre prepara le moto questo venerdì a Goiânia Foto di: Germán Garcia

Sotto la supervisione del direttore della sicurezza della FIM MotoGP, Tomé Alfonso, e di Loris Capirossi, incaricato di supervisionare la sicurezza dei piloti nei Gran Premi, è stata presa la decisione di aprire la pit lane alle 10 locali del mattino, dopo aver verificato che l'asfalto fosse già in condizioni di percorrenza, sebbene bagnato.

Partenza della Moto3 sul bagnato

Alle 10 locali del mattino il semaforo è diventato verde per i piloti della Moto3, anche se sotto una leggera pioggia che li ha costretti a partire con assetti e pneumatici da bagnato. Il primo pilota a partire è stato Veda Pratama, l'indonesiano del team Honda Team Asia, seguito inizialmente da un gruppo di quattro piloti e poi, in meno di dieci minuti, si sono aggiunti tutti i colleghi della griglia della Moto3, che conta un totale di 25 piloti per questo fine settimana.

La sessione di Moto3 si è svolta senza particolari problemi, completamente sul bagnato ma senza incidenti di rilievo. Il miglior tempo è stato fatto registrare dallo spagnolo Brian Uriarte con 1'32"812, in testa per tutta la sessione. Durante le prove si è registrata una sola caduta e, curiosamente, è avvenuta a soli 34 secondi dalla fine, quando Eddie O'Shea ha subito un leggero scivolone alla curva 2, avendo così l'onore di essere stato il primo a cadere su questo tracciato, fortunatamente senza conseguenze.