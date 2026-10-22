MotoGP Australia

MotoGP | La minaccia del maltempo a Phillip Island è la principale preoccupazione per il GP d'Australia

Tutti i piloti della MotoGP terranno d'occhio le previsioni meteorologiche questo fine settimana a Phillip Island, poiché pioggia e vento minacciano di stravolgere il GP d'Australia.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 22 ott 2026, 15:50

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Bandera de Australia en Phillip Island

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

L'ultima visita del Mondiale MotoGP a Phillip Island prima di fare rotta su Adelaide per la stagione 2027 minaccia di essere un appuntamento classico del mitico tracciato, almeno per quanto riguarda il meteo. E infatti i piloti dovranno guardare ripetutamente il cielo con il passare del fine settimana, a causa delle previsioni di maltempo attese per il 18° appuntamento della stagione 2026.

Non è una novità che la visita a Phillip Island sia segnata da problemi di natura meteorologica, anche se non tanto per la pioggia, che in realtà non è stata così abituale (anche se ha fatto danni in qualche stagione), quanto per il vento, dato che le forti raffiche incidono in modo importante, generalmente, sui piloti.

Tuttavia, secondo le previsioni attese per questo fine settimana, i protagonisti di MotoGP, Moto2 e Moto3 dovranno tenere d'occhio sia il vento sia una crescente probabilità di pioggia, che minaccia di rendere tutt'altro che tranquilla la visita sull'isola.

Il giorno più clemente sarà quello dell'inizio dell'azione in pista. Questo venerdì, con FP1 e Pre-Qualifiche per le tre categorie, sono attese le condizioni migliori: senza pioggia e con il sole, e in effetti con il caldo, con oltre 25 gradi nell'aria. Tuttavia, tutto si complicherà a partire da sabato.

In vista della giornata di qualifiche e Sprint, le temperature subiranno un importante calo, fino a sotto i 20 gradi. Inoltre, bisognerà già fare i conti con la comparsa dell'elemento liquido, con fino al 95 per cento di probabilità di pioggia e tra 6 e 20 millimetri per metro quadrato. Tuttavia, va detto che le stime considerano che la cosa più probabile è che l'acqua cada durante il pomeriggio e la notte, il che significa che la Sprint (15:00 ora locale, 6:00 in Italia) potrebbe disputarsi regolarmente.

Il grande problema, senza dubbio, potrebbe arrivare domenica. Dalla MotoGP danno per scontato che sarà la giornata con le condizioni peggiori: con circa 14 gradi nell'aria, con forti venti che potrebbero influire su punti come la curva 1, e con piogge chiaramente più intense.

La probabilità che cadano rovesci tra 10 e 30mm per metro quadrato sarà del 100%. È attesa pioggia con intensità variabile per tutta la giornata, il che potrebbe condizionare le tre gare previste: Moto3 alle 11:00 (2:00 dell'ora vecchia in Italia), Moto2 alle 12:15 (2:15 dell'ora nuova in Italia) e MotoGP alle 14:00 (4:00 nel nostro Paese).

La gara lunga era già stata anticipata al sabato nel 2023

Questo giovedì, nelle loro prime dichiarazioni in pista, tutti i piloti hanno parlato del maltempo come fattore determinante per questo fine settimana, chiave in categorie come Moto2 e MotoGP, dove il titolo è in gioco in modo molto intenso.

Inoltre, va ricordato che il meteo storicamente ha già provocato dei cambiamenti a Phillip Island. Nel Gran Premio d'Australia del 2023, nel primo anno con il format Sprint, la gara lunga di MotoGP dovette essere anticipata al sabato affinché potesse essere completata regolarmente.

Andò così, con Johann Zarco che ottenne la sua prima vittoria nella classe regina, mentre Pecco Bagnaia, poi campione, e Jorge Martin si giocavano il titolo. La gara sprint fu di conseguenza rinviata alla domenica, ma non poté essere disputata a causa dei forti venti che soffiavano sull'isola oceanica.

Questo giovedì, a diversi piloti è stato chiesto della possibilità che questo cambiamento debba essere effettuato di nuovo. Chi si è spinto oltre è stato Fabio Di Giannantonio: "Sembra che il maltempo di domenica potrebbe causare problemi e forse dovremo modificare il programma", ha detto il pilota della Pertamina Enduro VR46.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Marquez esclusivo: "Fra tre anni c'è un 70% di possibilità che mi sia ritirato"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rubén Carballo Rosa





MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona



MotoGP



MotoGP



Australia



3 g



MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona





MotoGP | Ecco perché Jorge Martin non è stato sanzionato per partenza anticipata in Indonesia



MotoGP



MotoGP



Indonesia



10 g



MotoGP | Ecco perché Jorge Martin non è stato sanzionato per partenza anticipata in Indonesia





MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona



MotoGP



MotoGP



Indonesia



11 g



MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona

Ultime notizie





MotoGP | La minaccia del maltempo a Phillip Island è la principale preoccupazione per il GP d'Australia



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



MotoGP | La minaccia del maltempo a Phillip Island è la principale preoccupazione per il GP d'Australia





MotoGP | Marquez esclusivo: "Fra tre anni c'è un 70% di possibilità che mi sia ritirato"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



14 min



MotoGP | Marquez esclusivo: "Fra tre anni c'è un 70% di possibilità che mi sia ritirato"





Audi, Slater debutta in F1: guiderà la R26 nelle FP1 in Messico e Brasile



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



45 min



Audi, Slater debutta in F1: guiderà la R26 nelle FP1 in Messico e Brasile





Philipp Eng e BMW M Motorsport si separano dopo 11 anni



IMSA



IMSA IMSA 1 h



Philipp Eng e BMW M Motorsport si separano dopo 11 anni

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti