MotoGP | La miglior stagione di Alex Marquez. Sì, ma…

Alex Márquez entra nella sua quarta stagione nella classe regina e la prima con il team Gresini in sella a una Ducati, dopo aver trascorso le ultime tre stagioni in sella a una Honda, prima con il team ufficiale e nei due anni successivi con LCR.

Il cambio di scenario ha fatto bene al pilota spagnolo, che dopo le prime otto tappe del calendario MotoGP 2023 è decimo in classifica generale con 63 punti, 54 dei quali conquistati nelle gare di domenica. Ciò significa che in questa fase dell'anno, Alex ha il doppio dei punti rispetto alla sua migliore stagione finora, il 2020, quando ne aveva accumulati 27, anche di più se contiamo i punti ottenuti nelle gare sprint.

In queste prime otto gare, inoltre, Márquez è riuscito a salire sul podio (3°) del Gran Premio d'Argentina, cosa che non gli riusciva dalle gare di Francia e Aragona del 2020, dove era arrivato secondo, indossando la tuta Repsol. A Termas ha anche ottenuto la sua prima pole position in MotoGP.

Se è vero che sia la classifica generale che i punti conquistati rappresentano un passo avanti nelle prestazioni del pilota di Gresini rispetto agli anni trascorsi in Honda, il fatto di essere a più di cinque gare di distanza (131 punti) dal leader del campionato, Pecco Bagnaia, non è quello che Alex si aspettava in questa fase dell'anno. Anche il decimo posto è al di sotto delle sue aspettative, così come il fatto di essere la sesta Ducati in classifica generale, dietro a Pecco, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Johann Zarco o Luca Marini, che è sesto con 98 punti.

Alex Márquez in MotoGP dopo 8 Gran Premi

Temporada Equipo Clas. general Puntos Distancia con el 1º 2020 Repsol Honda 16º 27 +81 2021 LCR Honda 16º 25 +106 2022 LCR Honda 18º 20 +102 2023 Gresini Ducati 10º 63 (54) +131

"La cosa di cui sono più contento è la nostra velocità in questa parte della stagione, credo che le mie prestazioni siano state migliori di quanto mi aspettassi", ha ammesso Alex in una conversazione con il sito ufficiale del campionato.

"Tuttavia, non sono contento della mia posizione in classifica generale, sono molto indietro a causa della sfortuna che abbiamo avuto. Se cadi per colpa tua, lo analizzi e puoi trarre delle conclusioni, ma se le cadute sono come quelle di Austin, Le Mans o del Mugello (dove è stato colpito), non puoi controllarle", lamenta un Márquez che quest'anno è stato coinvolto in diverse risse, sia con che senza colpa.

Fin dall'inizio della stagione, Alex ha puntato alla sua prima vittoria nella classe regina. "L'obiettivo che ci siamo posti all'inizio dell'anno era quello di ottenere una pole position e un podio, e lo abbiamo già raggiunto. Ma durante la stagione ci si pone nuovi obiettivi, la cosa principale ora è ottenere una base solida nel progetto con Gresini, continuare a salire sul podio, essere più regolari, più costanti e avere più velocità. Ma se faremo le cose per bene, sono sicuro che avremo la possibilità di vincere le gare.

Anche se il personaggio di Alex non ha parlato della sua situazione alla Honda fino alla metà dello scorso anno, per lo spagnolo entrare in un team come Gresini è stata una benedizione rispetto ai tre anni trascorsi alla HRC.

"A Gresini mi sono sentito bene fin dal primo giorno, anche con la Ducati, che è la cosa più importante. Adattarsi a questo modo di lavorare è stato facile, soprattutto per il modo in cui lavorano nei fine settimana. Parlo costantemente con Gigi Dall'Igna (direttore tecnico di Borgo Panigale) e con tutti i suoi collaboratori, passano in rassegna tutti i box dopo ogni allenamento per analizzare, confrontare e capire dove soffre ogni pilota.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L’obiettivo è continuare in Gresini

Quando nel giugno dello scorso anno è stato annunciato il passaggio di Alex a Gresini e il salto dalla Honda alla Ducati, il pilota ha ammesso che "a volte dubiti di te stesso, se sarò abbastanza bravo o meno. Quale modo migliore per scoprirlo se non quello di avere una Ducati e se il prossimo anno non dovesse andare come dovrebbe, sarò il primo a dire che non sono abbastanza bravo, che non sono fatto per stare qui", ha dichiarato all'epoca.

Anche se i voti vengono dati alla fine della stagione, Márquez è chiaro sul fatto che la stagione finora è stata positiva e che la sua intenzione è quella di continuare: "Sono molto contento di dove sono", lasciandosi alle spalle ogni dubbio sulle sue capacità.

"L'anno prossimo voglio continuare in questa squadra e con la Ducati, ora dobbiamo concentrarci sul presente e affrontare la seconda parte della stagione, ma questa è l'intenzione, anche se bisogna tenere i piedi per terra, perché se si guarda troppo al futuro si perde la mentalità", ha detto il pilota di Cervera.