MotoGP Australia

MotoGP | La Honda di Zarco con l'elettronica in tilt nella Sprint di Phillip Island: "Era troppo pericoloso continuare"

Il pilota della Honda LCR non è riuscito a sfruttare la sua ottima posizione in griglia nella Sprint di Phillip Island, poiché dei problemi tecnici molto particolari non gli hanno lasciato altra scelta che ritirarsi dopo pochi giri.

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

Pubblicato: 27 ott 2026, 16:02

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Johann Zarco ha rivelato di essere stato costretto a ritirarsi dalla Sprint del Gran Premio d'Australia dopo che un problema elettronico ha reso "pericoloso" per lui continuare a guidare.

Il pilota della Honda LCR era stato uno dei protagonisti delle qualifiche a Phillip Island, sfruttando le condizioni di bagnato per superare la Q1 prima di portare la sua RC213V in prima fila, alle spalle delle due Ducati di Marc Marquez e Alex Marquez.

Tuttavia, la sua gara breve è durata appena tre giri prima che fosse costretto a rientrare ai box per problemi tecnici, ponendo una fine prematuramente alla sua giornata.

Parlando in seguito, Zarco ha spiegato che un sensore del cambio difettoso gli impediva di vedere sul dashboard in quale marcia si trovasse. Ha inoltre indicato un problema elettronico più ampio che influiva sul comportamento della moto, rendendogli impossibile continuare.

"Sfortuna", ha detto, descrivendo la sua uscita anticipata dalla sprint. "Ho avuto un problema tecnico. Avevo un sensore sul cambio che penso si sia rotto perché la moto era persa; non sapevo in quale marcia fossi".

"Ho avuto qualche comportamento strano della moto in alcune curve. Poi ho visto che non potevo più guidare e stava persino diventando pericoloso perché, con questa moto potente e con l'elettronica, il cambio non sa dove si trova. Non è un problema meccanico; era un problema elettronico. Non potevo lottare".

"La moto dava una sensazione strana nel controllo di trazione e anche nel freno motore e, quando ho capito cosa stava succedendo, mi sono fermato: era semplicemente troppo pericoloso".

Johann Zarco, Team LCR Honda, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Zarco ha mantenuto la terza posizione nel giro di apertura della Sprint, perdendo una posizione a favore di un Jorge Martin scattato molto bene dalla seconda fila, ma superando la Ducati di Alex Marquez.

Nel giro successivo è scivolato dietro a Marquez e Pedro Acosta, ma stava ancora viaggiando comodamente tra i primi cinque quando è stato costretto a rallentare al quarto giro.

Con Zarco ritirato in anticipo, Joan Mir assente per tutto il weekend per malattia e Luca Marini ritiratosi sabato mattina a causa di un virus, Diogo Moreira è rimasto l'unico pilota Honda nella sprint.

Il rookie brasiliano, che nella prossima stagione sarà promosso nella squadra ufficiale della Casa di Tokyo, ha visto la bandiera a scacchi in nona posizione, ma è stato promosso all'ottavo posto dopo che Ai Ogura del Trackhouse Racing è stato colpito da una penalità di otto secondi per un'infrazione relativa alla pressione degli pneumatici della sua Aprilia.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Mir torna senza rivelare la malattia che lo ha tenuto fuori per 44 giorni: "Non è stato un periodo facile"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rachit Thukral





La nuova Toyota GR GT3 affronterà la sua prima gara nel Super GT a Motegi



Super GT



Super GT 4 h



La nuova Toyota GR GT3 affronterà la sua prima gara nel Super GT a Motegi





MotoGP | Per Miller la cancellazione del GP d'Australia è dura da mandare giù: "Mi fa incazzare tantissimo"



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | Per Miller la cancellazione del GP d'Australia è dura da mandare giù: "Mi fa incazzare tantissimo"





MotoGP | Ducati punge Aprilia sugli ordini di scuderia: "Può fare ciò che vuole". Noale replica: "Per ora non ci sono"



MotoGP



MotoGP



Australia



4 g



MotoGP | Ducati punge Aprilia sugli ordini di scuderia: "Può fare ciò che vuole". Noale replica: "Per ora non ci sono"

More from

Johann Zarco





MotoGP | Zarco penalizzato per l'impeding a Bezzecchi in Q2: perderà tre posizioni in griglia



MotoGP



MotoGP



San Marino



1 gm



MotoGP | Zarco penalizzato per l'impeding a Bezzecchi in Q2: perderà tre posizioni in griglia





MotoGP | Un ritorno da eroe per Zarco: tre mesi dopo l'incubo di Barcellona è la miglior Honda e in Q2



MotoGP



MotoGP



Aragon



1 gm



MotoGP | Un ritorno da eroe per Zarco: tre mesi dopo l'incubo di Barcellona è la miglior Honda e in Q2





MotoGP | Zarco l'highlander rivive i tre mesi lontani dalle gare: "Giusto abolire gli abbassatori"



MotoGP



MotoGP



Aragon



2 gm



MotoGP | Zarco l'highlander rivive i tre mesi lontani dalle gare: "Giusto abolire gli abbassatori"

More from

Team LCR





MotoGP | Moreira sul passaggio in HRC: "Sono sempre rimasto tranquillo, perché i risultati sono arrivati"



MotoGP



MotoGP



Australia



5 g



MotoGP | Moreira sul passaggio in HRC: "Sono sempre rimasto tranquillo, perché i risultati sono arrivati"





MotoGP | Honda conferma che Moreira correrà nel suo team ufficiale nel 2027, Alonso andrà in LCR



MotoGP



MotoGP 7 g



MotoGP | Honda conferma che Moreira correrà nel suo team ufficiale nel 2027, Alonso andrà in LCR





MotoGP | Moreira: "Oggi era la giornata da sfruttare, anche se il risultato non è quello che vorremmo"



MotoGP



MotoGP



Giappone



24 g



MotoGP | Moreira: "Oggi era la giornata da sfruttare, anche se il risultato non è quello che vorremmo"

Ultime notizie





MotoGP | La Honda di Zarco con l'elettronica in tilt nella Sprint di Phillip Island: "Era troppo pericoloso continuare"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



7 min



MotoGP | La Honda di Zarco con l'elettronica in tilt nella Sprint di Phillip Island: "Era troppo pericoloso continuare"





Gabriele Minì debutta in F1 con Alpine nelle FP1 in Messico: "È un sogno che si avvera"



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



34 min



Gabriele Minì debutta in F1 con Alpine nelle FP1 in Messico: "È un sogno che si avvera"





F1 | "Kimi ha adattato il suo stile aggressivo a queste vetture": perché per Stella il titolo di Antonelli è meritato



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



1 h



F1 | "Kimi ha adattato il suo stile aggressivo a queste vetture": perché per Stella il titolo di Antonelli è meritato





MotoGP | Mir torna senza rivelare la malattia che lo ha tenuto fuori per 44 giorni: "Non è stato un periodo facile"



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



2 h



MotoGP | Mir torna senza rivelare la malattia che lo ha tenuto fuori per 44 giorni: "Non è stato un periodo facile"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti