MotoGP | La FIM cambia il Direttore di Gara: Webber prende il posto di Webb

A una settimana dall'inizio della stagione 2026 della MotoGP in Thailandia, la Federazione Internazionale di Motociclismo ha annunciato venerdì diversi cambiamenti significativi nella struttura della Direzione Gara del campionato.

La FIM ha confermato in un comunicato che Graham Webber assumerà la carica di Direttore Gara della MotoGP a partire da questa stagione, con Jack Gorst che diventerà suo vice. Dal 2023, Mike Webb, che fino ad allora era il principale "arbitro" per tutte le categorie mondiali, è stato confermato come responsabile esclusivamente della categoria regina, mentre Webber, all'epoca suo vice-direttore, è passato a occuparsi di Moto2, Moto3 e MotoE.

Webber fa quindi un passo avanti e sarà il nuovo direttore di gara della MotoGP, responsabile del controllo di tutto ciò che accade in pista. Mike Webb passerà da quella carica, che ricopriva dal 2012, ad un nuovo ruolo di coordinatore della Direzione Gara. L'organismo federativo ha confermato che "continuerà ad essere presente nei Gran Premi come parte di questa nuova squadra".

"I direttori di gara del Campionato mondiale MotoGP della FIM saranno quindi: Graham Webber (direttore di gara) e Jack Gorst (vice-direttore di gara). Webber, Gorst e Webb saranno a capo di un team responsabile della direzione di gara in ciascuno dei 22 Gran Premi del calendario 2026, comprese tutte le categorie e le altre competizioni in pista negli eventi MotoGP", ha spiegato la FIM, indicando una riunificazione tra le tre classi.

Mike Webb Foto di: Gold and Goose

Della Direzione Gara, insieme a Webber e Gorst, continueranno a far parte Bartolomé Alfonso, rappresentante della FIM, e Loris Capirossi, rappresentante del 'MotoGP Sports Entertainment Group', nuovo nome della Dorna, la società spagnola promoter del campionato, che le è stato dato dopo l'acquisizione da parte di Liberty Media. Nel Comitato di gestione degli eventi saranno presenti anche Webb come coordinatore, Giancarlo Di Filippo, direttore medico della FIM, Danny Aldridge, direttore tecnico, Dominique Hebrard, rappresentante tecnico, e Andres Somolinos, responsabile di pista della MotoGP.

Lo Steward Panel dal canto suo, continuerà con la struttura adottata diversi mesi fa, con Simon Crafar come presidente dell'organismo incaricato delle sanzioni, che sarà affiancato da Andres Somolinos e Tamara Matko.