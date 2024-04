MotoGP | La FIM benedice la vendita della Dorna a Liberty Media

A 24 ore dall'annuncio ufficiale da parte di Liberty Media, proprietaria della Formula 1, dell'acquisto della società Dorna Sports, promotrice del Campionato del Mondo di MotoGP, la Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) ha espresso la sua doppia soddisfazione per la notizia. Da un lato per l'ingresso di un partner del calibro di Liberty, ma anche perché Carmelo Ezpeleta rimarrà al timone della promozione dei suoi campionati.

In una nota ufficiale diramata martedì sera, la federazione presieduta dal portoghese Jorge Veigas desidera rilasciare una "dichiarazione sull'acquisizione di Dorna Sports S.L. da parte di Liberty Media Corporation. A seguito del recente annuncio pubblico dell'acquisizione di Dorna, la FIM accoglie con favore questo accordo", si legge nel comunicato.

Nel comunicato, la federazione internazionale ricorda che i campionati gestiti da Dorna sono di sua "proprietà", con la promozione dei campionati ceduta alla società spagnola.

"La FIM è proprietaria dei seguenti campionati e ha firmato accordi con Dorna Sports S.L. per la promozione di:

• FIM MotoGP World Championship dal 1992;

• MOTUL FIM Superbike World Championship dal 2015;

• FIM JuniorGP World Championship dal 2016;

• FIM Enel MotoE World Championship dal 2019 and

• FIM Women Circuit Racing World Championship dal 2023.

La FIM è convinta che questi Campionati del Mondo beneficeranno della forza e della qualità di trasmissione di Liberty Media Corporation e si congratula con Greg Maffei ed il suo team per queste aggiunte al loro portafoglio, che senza dubbio contribuiranno a far crescere questo sport per i tifosi, le squadre, i partner commerciali e tutti i soggetti interessati", continua la nota in cui la Federazione benedice l'accordo.

Infine, il comunicato pone particolare enfasi sulla continuità di Ezpeleta alla guida di Dorna e del campionato.

"La FIM è lieta di continuare il suo eccellente rapporto con Dorna Sports S.L., in particolare con Carmelo Ezpeleta ed il suo team di gestione, e non vede l'ora di lavorare insieme per la crescita di questo emozionante sport", conclude il comunicato.