MotoGP | La febbre ferma Rins: non correrà a Misano

Ha stretto i denti tenendo duro fin quando ha potuto, ma Alex Rins si è arreso alla febbre. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna si conclude oggi con una giornata di anticipo rispetto alla fine del weekend per il pilota Yamaha, che già ieri era stato costretto a fermarsi nel turno pomeridiano per la febbre sopraggiunta durante la giornata.

Rins si era recato a Misano per il secondo dei due appuntamenti in Romagna, ma ha completato un totale di 16 giri in tutto il weekend. Solo 3 tornate la mattina per la febbre alta arrivata in mattinata che gli ha impedito di scendere in pista nella decisiva sessione del venerdì pomeriggio. Senza un tempo cronometrato nelle prove che decretano il passaggio diretto o meno alla Q2, lo spagnolo è stato costretto a passare per la Q1, ma non è riuscito nemmeno a scendere in pista.

L’alfiere Yamaha ha provato a verificare le proprie condizioni fisiche completando 13 giri nelle FP2 di questa mattina, ma la sua M1 è rimasta ferma nel box in qualifica. Nessun giro per Rins, che ha deciso di alzare bandiera bianca fermandosi e concludendo oggi il suo weekend. La decisione è arrivata di comune accordo con la squadra e con il dottor Charte, che l’ha visitato consigliandogli di riposare per concentrarsi sul recupero in vista dell’Indonesia. Il prossimo fine settimana si volerà a Mandalika, dove l’obiettivo è tornare al top, ma per questo servirà fermarsi questo weekend.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Stamattina mi sentivo molto meglio e volevo provare a salire sulla moto e andare in pista”, ha spiegato Rins. “Purtroppo, mi sono subito reso conto che non stavo ancora bene, perché facevo fatica a respirare. Volevo portare a termine la sessione, ma subito dopo ho ricevuto la visita del dottor Charte che mi ha consigliato di non risalire in moto e di sottopormi a un trattamento per essere pronto e al 100% per l'Indonesia. Ovviamente mi dispiace molto non poter correre a Misano, ma farò tutto il possibile per recuperare il prima possibile”.

Massimo Meregalli, Direttore del team, è dispiaciuto per il ritiro dal weekend di Alex Rins, ma è certo che sia meglio far passare l’influenza per poter essere in forma in Indonesia: “Purtroppo, Alex soffre di una brutta influenza. Ieri abbiamo deciso di rimandare il suo lavoro per la sessione di prove alla FP2 di oggi. Stamattina ha provato di nuovo a guidare, ma seguendo il consiglio del dottor Charte, abbiamo deciso di ritirare Alex dal GP dell'Emilia-Romagna per permettergli di essere in forma per il prossimo weekend di gara a Mandalika. È un peccato e siamo tutti dispiaciuti per Alex. Si era preparato bene per questo GP durante i test di Misano, ma è arrivato qui con il morale sotto i tacchi e non abbiamo potuto fare nulla. Rimaniamo positivi e la prossima settimana ripartiremo da zero”.