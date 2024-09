MotoGP | La febbre alta obbliga Rins a saltare il turno pomeridiano

Alex Rins non scenderà in pista questo pomeriggio nel Gran Premio dell'Emilia Romagna della MotoGP, 14° tappa del calendario della stagione 2024. Il pilota spagnolo non salirà sulla sua Yamaha nelle prove libere a Misano, la sessione che decide il passaggio diretto alla Q2, a causa di “febbre alta”.

La sua squadra, la Yamaha, lo ha confermato in un messaggio sui social media un'ora e mezza prima dell'inizio della sessione di 60 minuti: "A causa della febbre alta, Alex Rins non potrà partecipare alla sessione di prove di questo pomeriggio. Tutto il team gli augura una pronta guarigione", ha rivelato il marchio giapponese.

La verità è che dalla FP1 del pilota di Barcellona era già abbastanza chiaro che qualcosa non andava. Alex Rins ha chiuso all'ultimo posto della classifica dei tempi con un tempo di 1'37"834, a quasi quattro secondi dal penultimo della sessione, Marco Bezzecchi, e a più di cinque secondi e mezzo dal miglior tempo, l'1'32"082 che ha posizionato Marc Marquez in cima alla classifica dei tempi.

Il catalano ha completato solo quattro giri, l'out lap e due giri cronometrati, in 1'45"973 e con il tempo già citato, prima di tornare ai box. Rins salterà quindi le prove e la Casa di Iwata non ha detto se salterà anche il resto del Gran Premio, il secondo consecutivo sul circuito intitolato a Marco Simoncelli.

Vale la pena ricordare che questo è un momento particolarmente sfavorevole per i piloti che si ammalano, poiché siamo alle porte del tour asiatico. Dopo Misano, la carovana del Motomondiale si dirigerà a Mandalika per il Gran Premio d'Indonesia e a Motegi per il Gran Premio del Giappone, in una tripletta di gare consecutive. Un'altra settimana di pausa sarà seguita dall'Australia (Phillip Island), dalla Thailandia (Chang) e dalla Malesia (Sepang), anch'esse tutte ravvicinate tra loro, prima che la stagione si concluda a Valencia nel weekend del 15-17 novembre.

Due settimane fa, sempre a Misano, è stata la Honda ad essere colpita. Joan Mir ha saltato il GP di San Marino a causa di una gastroenterite, che ha poi colpito il suo compagno di box Luca Marini, che ha saltato la gara di domenica. Tuttavia, entrambi hanno fatto uno sforzo per essere presenti al test collettivo di lunedì.