MotoGP | La Direzione Gara dà ragione a Marc nel crash con Zarco

Le seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania della MotoGP si è conclusa con una disgrazia sfiorata, quando Marc Marquez ha perso l'anteriore della sua moto a poco più di tre minuti dalla fine. La sua Honda è scivolata via come un razzo per poi schiantarsi contro la Ducati di Johann Zarco, che stava uscendo dalla corsia dei box.

Il francese l'ha vista arrivare e ha sollevato la gamba, tirando il corpo indietro, evitando l'impatto diretto con il suo fisico, ma non con la moto che è finita letteralmente spezzata nell'incidente.

Alla fine della giornata, Marc Marquez ha spiegato che la caduta è stata, logicamente, una sua responsabilità, ma riguardo all'incidente ed al fatto che la sua moto si sia scontrata con la Ducati, ha aggiunto: "Se qualcuno poteva evitarlo, era Zarco".

Questa affermazione ha suscitato l'immediata reazione del francese, che si è lamentato del fatto che Marc stesse approfittando del "fatto che sono un bravo ragazzo" per attaccarlo, aggiungendo che non poteva in alcun modo essere d'accordo.

Alcuni piloti, come Maverick Vinales, si sono detti d'accordo con Marc, altri invece non si sono sbilanciati o hanno detto che il problema era l'uscita della pitlane, che su una pista così piccola non lascia spazio, favorendo queste situazioni. Questo stesso fine settimana, nella stessa sessione, Alex Marquez e Maverick hanno avuto una situazione simile, che fortunatamente non si è conclusa con un impatto.

Questo sabato mattina presto, alle 8, la Race Direction ha inviato una circolare a tutti i team della MotoGP, con il titolo: "Promemoria per tutti i piloti, uscita dai box".

La mail spiegava cosa era successo: "Venerdì abbiamo avuto un incidente ed un quasi incidente all'uscita dei box, tra piloti che arrivavano o cadevano alla curva 1, mentre un altro pilota usciva dai box", spiega la circolare.

È allora che i commissari sportivi hanno dato ragione all'approccio di Marquez.

"La responsabilità di un'uscita sicura dalla corsia dei box è del pilota che esce dai box e la bandiera blu deve essere rispettata. La bandiera blu situata nel punto in cui l'uscita dei box si unisce alla pista viene sventolata per il pilota che esce dalla corsia dei box, per indicargli che ci sono piloti in avvicinamento sulla pista".

"Per la vostra sicurezza e per quella di tutti i piloti, vi preghiamo di ricordare ai vostri piloti di prestare attenzione alle bandiere blu e di controllare se ci sono moto in avvicinamento sulla pista, al fine di garantire un'uscita sicura dalla corsia dei box", termina l'avviso.

Caída Marc Márquez, Johann Zarco