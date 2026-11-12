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MotoGP | La Desmosedici GP 2027 850 sarà presentata il 18 gennaio a Madonna di Campiglio

Il team di Borgo Panigale ha ufficializzato la data in cui svelerà la sua nuova arma per il Mondiale 2027 di MotoGP. Sarà anche l'occasione per presentare la nuova coppia piloti, formata dal confermato e pluri iridato Marc Marquez e il grande talento Pedro Acosta, che prenderà il posto di Pecco Bagnaia.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 12 nov 2026, 14:54

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Ducati 850 2027

Foto di: GPOne

Il Mondiale 2026 di MotoGP è agli sgoccioli e Marc Marquez è ormai a un passo dal decimo titolo iridato della sua straordinaria carriera. Nella settimana di pausa che intercorre tra Lusail e Portimao, Ducati ha annunciato oggi la data in cui presenterà la Desmosedici GP 2027, la moto con cui correrà nella prossima stagione.

I veli dalle nuove 'Rosse' cadranno lunedì 18 gennaio. La presentazione della Ducati 850 che correrà nella nuova era di MotoGP avverrà a Madonna di Campiglio, nella suggestiva cornice delle Dolomiti, come ormai avviene da qualche anno a questa parte.

La presentazione si terrà durante l'evento Campioni in Pista, giunto ormai al quinto anno. Questo si terrà a Madonna di Campiglio dal 17 al 19 gennaio.

Per la Ducati sarà così la prima, grande occasione per mostrare al mondo la sua 850, che prenderà il posto della 1000 ormai pensionata dopo anni di onorato servizio e di grandi successi.

Inoltre, per la Casa di Borgo Panigale sarà anche il momento di presentare la sua nuova coppia piloti. Questa, come ormai sappiamo, sarà formata da Marc Marquez - confermato dopo un 2025 dominante e un 2026 in cui ha realizzato una straordinaria rimonta sulle Aprilia - e il nuovo che avanza: Pedro Acosta.

Lo squalo di Mazarron prenderà il posto di Francesco "Pecco" Bagnaia, destinato a raggiungere l'amico Marco Bezzecchi nel team ufficiale di Aprilia. Per Acosta, almeno sulla carta, sarà la prima, grande occasione di correre in un team che ha tutto in mano per poter concorrere per il titolo. Dovrà però farlo contro il più scomodo dei rivali: il fenomeno di Cervera Marc Marquez.

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