MotoGP | La conferenza stampa del GP di Gran Bretagna si terrà nel centro di Londra

Il Mondiale MotoGP continua a lavorare per avvicinarsi al pubblico e al centro delle grandi città del mondo, con l'obiettivo di attirare nuovi appassionati al campionato. L'arrivo di Liberty Media come promotore sta comportando un cambiamento e uno sforzo di marketing da parte di tutte le parti coinvolte.

E se pochi giorni fa Motorsport.com aveva già anticipato che si sta lavorando affinché la presentazione congiunta della stagione 2027 si svolga nella capitale del Brasile, Rio de Janeiro, il prossimo GP di Gran Bretagna a Silverstone (7-9 agosto) avrà un'interessante iniziativa.

Il campionato ha confermato questo martedì, subito dopo l'inizio della pausa estiva dopo il GP di Germania, che nel prossimo appuntamento della stagione, che sarà in territorio inglese, la conferenza stampa di giovedì 6 agosto non si terrà nel circuito di Silverstone, come accadrebbe di consueto. L'appuntamento con i media che tradizionalmente apre il fine settimana di gara si terrà nel centro di Londra, all'Outernet.

L'Outernet London è uno spazio pubblico di intrattenimento dedicato alle arti, alla musica e alla cultura inaugurato nel 2022, situato nella capitale del Paese, e che poche settimane fa, mentre si disputava il GP d'Olanda, ha ospitato un "watch party", cioè un raduno di appassionati affinché potessero guardare lì le gare della domenica ad Assen.

Ora, la MotoGP ripeterà l'esperienza e ospiterà lì la conferenza stampa del Gran Premio di Gran Bretagna. Non è ancora stato confermato quali piloti vi parteciperanno, ma è stato annunciato che sarà prima del solito, non nel pomeriggio ma alle 11:00 del mattino locali, cioè alle 12:00 italiane.

Motorsport.com ha potuto sapere che la conferenza stampa sarà, prima di tutto, dedicata ai media, come di consueto, e non aperta al pubblico, come il "watch party", anche se ci sarà una "fan area" dove potranno stare gli appassionati che si sposteranno per conoscere le stelle della MotoGP.

Así es el Outernet de Londres

"Prima del GP di Gran Bretagna, la MotoGP tornerà all'Outernet di Londra! La conferenza stampa ufficiale precedente all'appuntamento di Silverstone si terrà all'Outernet giovedì (6 agosto) mattina, con inizio alle 11:00 ora locale", hanno confermato dal campionato.

"Questo sostituirà la consueta conferenza stampa nel circuito per questo evento, portando la MotoGP nel cuore del centro di Londra prima di tornare a Silverstone per il weekend di gara".

"I piloti che saranno presenti a Londra saranno confermati presto. I piloti che si uniranno a noi a Londra riprenderanno i loro consueti impegni con i media nel circuito venerdì", hanno concluso.