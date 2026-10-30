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MotoGP | La 100km Dei Campioni al ranch di Valentino Rossi sarà l'11-12 dicembre
Pubblicata la locandina dell'evento che si terrà al VR46 Motor Ranch di Tavullia con tante stelle del mondo delle due ruote, ospiti del 'Dottore' per il gran finale di stagione.
Francesco Corghi
Pubblicato: 30 ott 2026, 14:30
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Foto di: Valentino Rossi
Valentino Rossi ha annunciato che fra poco più di un mese si disputerà la 12a edizione della 100km dei Campioni.
La celebre gara di fine stagione organizzata al Ranch di Tavullia da parte del 'Dottore' è stata fissata per le giornate di venerdì 11 e sabato 12 dicembre 2026, a conclusione di tutti i campionati attualmente in corso.
Come di consueto, sul tracciato sterrato ci saranno tantissimi protagonisti del mondo delle due ruote, tra MotoGP, Superbike, Cross e via dicendo, che nei due giorni si sfideranno a colpi di cronometro e traversi nella bellissima zona dei colli marchigiani.
In attesa di conoscere quali saranno i nomi dei presenti, è stata presentata in anteprima la locandina con il classico leone, in una posa che rende omaggio alla famosa locandina pubblicitaria ideata nel 1924 da Aleksandr Rodčenko per la casa editrice sovietica Lengiz/Gosizdat, con la scrittrice Lilya Brik che urla 'Libri!".
La stessa immagine, in forma rivisitata, era stata sfruttata anche nel 2005 dai Franz Ferdinand come copertina del disco You Could Have It So Much Better, con la donna che urla il nome del gruppo britannico e il titolo dell'album.
Stavolta tocca al Leone - mascotte ufficiale del VR46 Motor Ranch - che ruggisce, appunto, l'annuncio della prossima edizione della 100km.
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