MotoGP | KTM velocissime con lo scarico corto a Sepang

Importante modifica sulle KTM ufficiali che si sono viste nelle prove libere del GP della Malesia di MotoGP. Brad Binder e Jack Miller sulle RC16 disponevano di una nuova configurazione di scarichi che lascia presagire una diversa erogazione della potenza sul quattro cilindri a V di 86 gradi.

Nell’immagine di Gold and Goose si può osservare che non ci sono più i due terminali molto lunghi che sporgono da sotto al codone, come eravamo abituati a vedere nel corso della stagione. Sul lato sinistro del codone è rimasto un terminale, mentre bisogna guardare nella parte bassa della carena per vedere il secondo che è molto corto e sporge solo leggermente dalla carrozzeria.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

La soluzione adottata a Sepang è decisamente in controtendenza, perché se prima la KTM disponeva della versione più lunga dei tubi, ora il terminale basso è indiscutibilmente il più corto anche nei confronti di quelli di Ducati, Aprilia e Honda che hanno sviluppato la versione che si estende poco sopra il forcellone posteriore.

Sulla RC16, invece, i tecnici della squadra austriaco sono andati in una nuova direzione che li ha obbligati a porre una copertura di materiale parafiamma proprio sul forcellone che viene lambito dai gas di scarico roventi.

Le indicazioni emerse dal secondo turno di prove libere sono positive viste che dietro alle due Ducati di Alex Marques e Jorge Martin spuntano proprio le due KTM di Jack Miller e Brad Binder.