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MotoGP | KTM vede il 2027 come un nuovo inizio: "Finalmente possiamo far confluire 10 anni d'esperienza nella 850cc"

Pit Beirer parla dei limiti dell'attuale RC16. Solo il regolamento 2027 consentirà l'attesa nuova progettazione con cui KTM pianifica l'attacco al vertice.

Gerald Dirnbeck

Pubblicato: 18 ott 2026, 10:02

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La KTM è al via in MotoGP dal 2017. Da allora il marchio austriaco ha conquistato otto Gran Premi. Miguel Oliveira ha vinto cinque volte, Brad Binder due volte e Pedro Acosta una volta. A questi si aggiungono tre vittorie nelle Sprint con Binder (due volte) ed Acosta (una volta).

KTM finora non è riuscita a compiere il salto definitivo verso il vertice. Se in passato Honda e Yamaha erano più forti, ora lo sono i due marchi italiani, Ducati e Aprilia.

Il responsabile Motorsport, Pit Beirer, spiega il punto debole più importante della RC16: "È sempre esattamente il momento in cui inseriamo la moto in curva e rilasciamo il freno. Quando i piloti parlano con me, lo descrivono così".

"La concorrenza guarda semplicemente nella direzione della curva e la moto ci entra, mentre noi in quell'unico momento dobbiamo ancora lottare. Ed è proprio lì che dobbiamo intervenire. Tutto il resto poi è solo una reazione a catena".

"Se si inserisce la moto in curva anche solo un filo meglio, la si raddrizza prima, si porta la gomma nella posizione corretta e si ha più trazione. A noi poi naturalmente manca trazione, restiamo ancora in piega e la ruota posteriore slitta".

"Quindi non ci manca affatto potenza del motore, ci si trova semplicemente nella posizione sbagliata per accelerare presto in uscita", ha aggiunto, evidenziando che i dettagli fanno la differenza.

Acosta riesce a compensare con il suo stile di guida questo punto debole in ingresso curva. Lo spagnolo è l'unico pilota nella Top 10 della classifica generale. L'anno prossimo però Acosta passerà alla Ducati.

"Mentirei", dice Beirer, "se affermassi che non mi sarebbe piaciuto trattenere Pedro. Ma forse deve semplicemente andare così. Non c'è dubbio che la moto debba migliorare, e Pedro al momento è migliore della moto".

Il 2027 è un nuovo inizio per KTM

Il 2027 è sotto molti aspetti un nuovo inizio. Il nuovo regolamento tecnico permette alla KTM di sviluppare una moto completamente nuova da zero. L'esperienza raccolta dal 2017 confluirà in quel progetto.

"Siamo in gioco da tanti anni, ma finora non abbiamo mai avuto la possibilità di costruire davvero una moto completamente nuova da zero", dice Beirer. "Si continua sempre ad aggiornare qualcosa, a cambiare un dettaglio qui e un dettaglio là".

Pit Beirer sieht 2027 als neue Chance für das Projekt

Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"Volevamo posizionare il pignone e l'albero motore in una posizione diversa. Ma negli ultimi due anni di un ciclo regolamentare non si costruisce un motore completamente nuovo, anche se si sa benissimo che la moto ha un punto debole".

"Per questo credo che questo proverbiale foglio bianco ci dia ora la possibilità di far confluire dieci anni di esperienza in MotoGP in una nuova moto".

"Conosciamo molto bene i nostri punti deboli, ma abbiamo anche punti di forza molto grandi. Vogliamo portare con noi questi punti di forza, costruire il resto su di essi e colmare il divario".

"Per questo considero il passo di completare questa nuova moto ed avere una formazione piloti completamente nuova come un vero nuovo inizio e un'enorme opportunità." Nel team ufficiale infatti subentreranno Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, mentre per il team satellite, Tech3, scenderanno in pista Luca Marini ed il rookie Senna Agius.

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