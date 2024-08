MotoGP | KTM: terza wild card per Pol Espargaro a Misano

Dopo l'ottimo weekend disputato al Red Bull Ring, a casa della KTM, Pol Espargaro tornerà a correre in MotoGP il prossimo fine settimana a Misano per disputare quella che sarà la sua terza wild card stagionale.

Proprio come già accaduto qualche settimana fa in Austria, il 33enne sarà in sella alla versione più evoluta della RC16, che presenta già alcune soluzioni mirate allo sviluppo della moto 2025, ma anche altre che invece a breve potrebbero essere già trasferite sulle moto degli altri portacolori della Casa di Mattighofen.

Con questo nuovo prototipo, il pilota di Granollers si è piazzato a punti in entrambe le gare del Red Bull Ring, chiudendo nono nella Sprint e 11° nella gara lunga. Ha migliorato quindi i risultati della sua prima apparizione stagionale, al Mugello, dove si era piazzato rispettivamente 14° e 17°.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: KTM Images

"Il Mugello cmi ha permesso di tornare alla velocità della MotoGP e poi mi sono sentito molto più competitivo al Red Bull Ring, dove avevo già fatto tanti giri durante i test privati. Misano è un altro circuito familiare e sono felice di tornare in griglia dopo il lavoro svolto in Austria", ha detto Espargaro, che a Misano è salito sul podio nel 2020 con la KTM e nel 2021 con la Honda. In entrambi i casi però si trattava del Gran Premio d'Emilia Romagna.

"Dobbiamo riconfermare alcuni dati in condizioni di gara e anche fare il possibile per aiutare i ragazzi - Brad e Jack - con le loro regolazioni per i due GP che disputeremo lì", ha aggiunto il veterano spagnolo che, oltre a prendere parte al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sarà impegnato anche nei test collettivi che si svolgeranno nella giornata di lunedì 9 settembre.